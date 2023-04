Corsa in montagna: bene i giovani valsassinesi a Prosto di Piuro

Campionato regionale di società Ragazze/i e Cadette/i Trofeo “Palazzo Vertemate-Franchi” a Prosto di Piuro

Secondo posto del Premana nei Ragazzi/Cadetti e secondo posto del Cs Cortenova nelle Ragazze/Cadette

PROSTO DI PIURO (SO) – Domenica mattina a Prosto di Piuro (SO) si è disputata una gara giovanile di corsa in montagna: Ragazze/i e Cadette/i hanno gareggiato per il campionato regionale di società, in gara anche gli Esordienti e gli Allievi (fuori dal campionato).

Al femminile il Gp Valchiavenna vince con 103 punti, Cortenova è 2° con soli 2 punti in meno; Pol Albosaggia 3° posto con 94 punti. Al maschile con 106 punti vince la Pol Albosaggia, Premana con 95 punti è al 2° posto e al Gs Valgerola con 89 punti 3° posto. Al 10° posto Cortenova con 20 punti.

La classifica combinata vede il successo della Pol Albosaggia con 200 punti, al 2° posto il Gp Valchiavenna con 159 punti e al 3° posto l’Atl Valle Brembana con 132 punti, 4° posto per Cortenova con 121 punti e 7° posto per Premana con 95 punti.

Premana vince la classifica del trofeo “Palazzo Vertemate-Franchi” davanti al Gp Valchiavenna

Esordienti e Allievi correvano per il trofeo Palazzo Vertemate-Franchi vinto dai lecchesi del Premana con 690 punti, al 2° posto con il Gp Valchiavenna con 640 punti e al 3° posto per la Pol Albosaggia con 523 punti. Il Cs Cortenova conclude al 4° posto con 267 punti, 18° posto al Team Pasturo con 20 punti e al 20° posto con 6 punti l’Atl Lecco Colombo Costruzioni.

Quasi 300 atleti in gara, sette podi per i lecchesi

Tre podi per Premana e Cortenova, uno per la valsassinese Ilaria Artusi con la maglia della Bracco. Marco Pellizzaro 2° negli Esordienti, Nicole Abis 2^ nelle Ragazze, Nicola Spano 2° nei Ragazzi tutti del Cs Cortenova. Greta Tagliaferri 3^ nelle Esordienti, Ivan Pomoni 3° nei Cadetti e Paolo Gianola 2° negli Allievi tutti del Premana. Ilaria Artusi 3^ nelle Allieve con la maglia della Bracco Atletica.

Tutti i risultati dei lecchesi e i podi di categoria

Esordienti f: 1^ Sofia Nana (As Lanzada), 2^ Viola Ruffoni (Gs Valgerola Ciapparelli), 3^ Greta Tagliaferri (Premana), 13^ Ginevra Battaglia (Premana), 24^ Diletta Fazzini (Premana), 30^ Sara Gianola (Premana), 32^ Ester Bertoldini (Premana), 37^ Elisa Gianola (Premana).

Esordienti m: 1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 2° Marco Pellizzaro (Cs Cortenova), 3° Moise Ntizimaira (Gp Valgerola Ciapparelli), 9° Fabrizio Pomoni (Premana), 11° Leonardo Rizzi (Premana), 13° Denis Pomoni (Premana), 20° Matteo Codega (Premana), 24° Michele Battaglia (Premana).

Ragazze: 1^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 2^ Nicole Abis (Cs Cortenova), 3° Martina Picceni (As Lanzada), 18^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 19^ Michela Pomoni (Premana), 22^ Nina Gianola (Premana).

Ragazzi: 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Nicola Spano (Cs Cortenova), 3° Gabriele Vanini (Pol Albosaggia), 11° Diego Pomoni (Premana), 13° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 15° Oscar Gianola (Premana), 17° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 23° Lorenzo Pomoni (Premana), 26° Riccardo Fazzini (Premana), 32° Pietro Nicola Gianola (Premana), 38° Giacomo Gianola (Premana).

Cadette: 1^ Asia Veraldi (Us Rogno), 2^ Matilde Paggi (Gp Valchiavenna), 3^ Tabatha Spini (Gp Talamona), 6^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 7^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 9^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 12^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova).

Cadetti: 1° Filippo Bertazzini (Pol Albosaggia), 2° Mattia Sutti (Gs Valgerola Ciapparelli), 3° Ivan Pomoni (Premana), 12° Michele Bellati (Premana), 13° Francesco Gianola (Premana), 19° Marco Fazzini (Premana), 20° Matteo Tenderini (Premana), 21° Andrea Benedetti (Cs Cortenova), 33° Rudi Gianola (Premana), 37° Tomas Gianola (Premana), 38° Omar Bertoldini (Premana).

Allieve: 1^ Noemi Gini (Gp Valchiavenna), 2^ Martina Ghisalberti (Atl Valle Brembana), 3^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica), 5^ Maria Fazzini (Premana), 10^ Arianna Rizzi (Premana).

Allievi: 1° Luca Curioni (Gp Valchiavenna), 2° Paolo Gianola (Premana), 3° Nicola Rossi (As Lanzada), 7° Lorenzo Gianola (Premana), 8° Moris Gianola (Premana), 10° Michael Gianola (Premana), 11° Nicola De Divittis (Team Pasturo), 17° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 20° Michele Ambrogio Combi (Cs Cortenova), 23° Filippo Tenderini (Premana), 24° Tommaso Gianola (Premana), 25° Luca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 27° Marco Mascheri.

