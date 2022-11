(S)punti di Vista. Il mese di Novembre ai primi del ‘900

RUBRICA – Carissimi lettori bentrovati! In questo ultimo appuntamento di Novembre andiamo a scoprire come questo mese veniva vissuto ai primi del ‘900 nel nostro territorio.

Novembre è ancora un mese faticoso per il contadino (anche se fa buio presto e si comincia a dormire qualche ora in più) poiché si continuano a raccogliere ortaggi come spinaci, cipolla, verze, cavoli e si deve cominciare a pensare alla semina del raccolto di primavera.

“Il ceppo che aveva il numero maggiore di braccia era in grado di fare una semina più accurata, la qual cosa giustificava la preferenza del padrone per i nuclei familiari più consistenti nell’assegnazione delle periche in affitto, nel suo stesso interesse. A quei tempi i figli non erano soltanto bocche da sfamare, ma anche braccia per produrre, e quindi un bene economico. Era gente che ‘la sgamelava tutt ul dì cunt in man un vangon grand cumé meza curt!’. Finito il ‘sumeneri’, quasi tutti i contadini affittuari venivano adibiti (per quattro soldi scontati sull’affitto) al taglio del ‘bosc del padron (a del Cunt)’. Questo lavoro faticoso durava fino a fine mese o ancora più in là”.

(“Del tecc in su”, episodi di costume della vecchia Brianza collinare, Sandro Motta, Cattaneo Editore Oggiono-Lecco).

Numerosi anche i detti ed i proverbi che si riferiscono al “nostro” mese: “Nuvembre l’é cain: se te paghet minga ul ficc, te fann fa San Martin”; “Nuvember el ghe n’ha trenta, cumé i peston in la brenta”; “A vangà de Nuvember, te sudet minga ma te se strachet”; sagaci anche i proverbi dedicati ai Santi: “A San Martin (11 del mese n.d.s.) tutt ul most l’è vin”; “per San Martin ul furment l’é mei in piana che al mulin”; e ancora, “A Santa Caterina (25 del mese n.d.s.) la nev la se infarina (oppure o nev o brina)”; “A Santa Caterina lega i vacch a la cassina (è pericoloso lasciarle pascolare sui prati brinati)”;alla “ Presentazion” (21 del mese n.d.s.) via la vanga e foe el resegon (grossa sega per i boschi) mentre “A Sant’Andrea (30 del mese n.d.s.) munta ul frecc in cadrega (oppure il frecc el te nega)”.

Giovanna Samà

