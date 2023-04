Avis Valmadrera, esame della vitamina D gratuito per i donatori

Il nuovo progetto è promosso in collaborazione con la farmacia S. Antonio

“La nuova campagna di Avis si aggiunge agli altri progetti di screening offerti gratuitamente ai donatori della sezione di Valmadrera”

VALMADRERA – Nuovo progetto promosso da Avis Valmadrera, in collaborazione con la farmacia S. Antonio di Valmadrera per il controllo ematico della Vitamina D, oltre a quello già in essere con la stessa farmacia relativo all’esecuzione dell’elettrocardiogramma.

“Si tratta di un ampliamento della convenzione stipulata tra Avis Valmadrera e la Farmacia S. Antonio che prevede come novità, per i donatori iscritti alla sezione, il dosaggio ematico gratuito della Vitamina D – spiegano i dirigenti dell’associazione -. Lo screening sarà attivo dall’1/5/2023 ed è rivolto ai volontari che nel corso dell’anno compiono 20, 25, 30 e 50 anni”.

Il test è finalizzato alla determinazione dei livelli di vitamina D nel sangue. La carenza di vitamina D è riconosciuta come un’epidemia globale; praticamente ogni cellula del nostro organismo ha recettori della vitamina D, per cui tutte le cellule richiedono un livello “sufficiente” di vitamina D per un funzionamento adeguato. I rischi per la salute associati a una carenza di vitamina D sono molto gravi; livelli non adeguati sono stati collegati a varie malattie: osteoporosi, osteomalacia, sclerosi multipla, malattie cardiovascolari, complicazioni della gravidanza, diabete, depressione, ictus, malattie autoimmuni, maggiore suscettibilità alle forme influenzali, alcune patologie tumorali, malattie infettive, morbo di Alzheimer, obesità e mortalità precoce.

Il test (25-OH) vitamina D è considerato come test di screening “clinicamente necessario” per monitorare livelli adeguati della Vitamina D nel sangue, non solo per conservare il metabolismo osseo ma anche per migliorare il quadro di salute generale; questo test è particolarmente indicato per i giovani nella fascia di età 20-30 anni e per i 50enni. Per accedere all’esame gratuito i volontari dovranno prenotare l’esame telefonando direttamente i farmacia S. Antonio al numero 0341.582816

“La nuova campagna di Avis – precisano i responsabili dell’associazione – si aggiunge agli altri progetti di screening offerti gratuitamente ai donatori iscritti alla sezione comunale di Valmadrera: PSA, mammografia ed elettrocardiogramma. Il tutto nell’ottica di mettere a disposizione ai soci un servizio di prevenzione sempre più completo”.