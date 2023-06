Da Cortenova all’Isola che non c’è, spettacolo di fine anno della primaria Bellomi

A cura dell’Accademia Musicale Valsassina lo spettacolo è andato in scena al teatro Jolly di Olginate

L’ottima riuscita è stata la degna conclusione dell’ambizioso progetto “Musical a scuola”

CORTENOVA – Accademia Musicale Valsassina e scuola primaria Giovanni Bellomi di Cortenova fanno volare il pubblico del Jolly sulle note del musical Peter Pan! Giovedì scorso, sul prestigioso palcoscenico del teatro Jolly di Olginate, i bambini della scuola primaria Giovanni Bellomi di Cortenova hanno portato in scena il musical Peter Pan, riadattamento originale del celebre racconto di J. M. Barrie, recentissimamente tornato alla ribalta grazie anche al film live action Disney “Peter Pan e Wendy”.

I piccoli artisti hanno saputo “far volare” con l’immaginazione il pubblico del Jolly, da Londra all’isola che non c’è, tra pirati, coccodrilli, fate, indiani e bimbi sperduti, coinvolgendo i presenti in canti e balli, regalando loro spensieratezza, divertimento e il desiderio di tornare bambini, almeno per una sera…

L’ottima riuscita dello spettacolo è stata la degna conclusione dell’ambizioso progetto ideato da Accademia Musicale Valsassina: “Musical a scuola” che ha coinvolto, fin da gennaio, gli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Cortenova, impegnandoli in incontri settimanali dedicati all’apprendimento delle arti del musical quali musica, canto, ballo e recitazione, sotto la guida esperta di Michela Valentinuzzi e Michele Spandri. Opera dei bambini anche tutte le scenografie, i fondali e gli oggetti di scena, realizzati durante le ore del progetto di educazione artistica coadiuvati da Federica Melesi.

Entrambi i progetti, così come lo spettacolo finale, sono stati finanziati dalla fondazione in memoria di Giovanni Bellomi che, secondo le volontà proprio di Giovanni e della madre Angioletta, da diversi anni, sostiene proposte di valore artistico-culturale sul territorio valsassinese ed, in particolare, nella comunità di Cortenova e nella scuola che Giovanni stesso frequentò e che ora porta il suo nome.

Il successo di questa ennesima iniziativa è la dimostrazione che la collaborazione tra diverse realtà pubbliche e private non solo è possibile ma preziosissima e può far nascere cose meravigliose che sanno lasciare il segno in tutti coloro che hanno la possibilità di sperimentarle o di apprezzarne i risultati.