Valsassina. Allarme per un uomo che si aggira nudo nei boschi di Primaluna

Ieri, sabato, l’uomo avrebbe anche aggredito il proprietario di una baita in località Alpe Piattedo

Il caso è stato segnalato dai cittadini alle Forze Dell’Ordine

PRIMALUNA – Cresce la preoccupazione a Primaluna e zone limitrofe, dove negli ultimi giorni si è diffuso l’allarme per la presenza di un giovane in evidente stato di alterazione mentale. L’uomo è stato avvistato più volte nei boschi sopra il paese, in particolare nella zona dell’Alpe Piattedo, vicino al Rifugio Riva e lungo la pista ciclopedonale.