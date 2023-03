Ortopedia. Sindrome del tunnel carpale: ecco come affrontarla

Un problema comune e se grave può essere operato in regime ambulatoriale

Ne parliamo con il dott. Davide Fumagalli, chirurgo ortopedico del centro In Salus di Lecco

LECCO – Tra le più frequenti patologie che possono affliggere la mano si trova la sindrome del tunnel carpale: si tratta di un disturbo originato da una sofferenza del nervo mediano che, attraversando il polso, è deputato alla conduzione degli stimoli sensitivi e motori alle prime tre dita (pollice, indice e medio).

“Sollecitazioni di carattere meccanico, movimenti ripetuti e ripetitivi legati ad attività lavorative e sportive, traumi contusivi, fratture del polso e una componente di predisposizione anatomica possono portare allo sviluppo di una condizione di compressione di questo nervo nel suo passaggio al di sotto del legamento trasverso del carpo” ci spiega il dott. Davide Fumagalli, chirurgo ortopedico del centro In Salus di Lecco.

Come si presenta questo problema? “Spesso – spiega il medico – si comincia ad avvertire una sensazione di formicolio e scossa elettrica denominata “parestesia” in regione del pollice, dell’indice e del dito medio. Inizialmente il fastidio è più frequente nelle ore notturne causando spesso disturbi del riposo ai pazienti che sono costretti a svegliarsi e a muovere la mano per porre fine alla sintomatologia. Nel tempo questi fenomeni iniziano a comparire anche durante la giornata e, nei casi più gravi, si associano ad un’incapacità di mantenere la presa sugli oggetti, l’esempio più frequente è la difficoltà nell’afferrare i bicchieri”.

Cosa fare nel caso si avvertano questi sintomi? “Un consulto medico per valutare l’entità della sintomatologia è certamente il primo passo per una corretta diagnosi e per un’indicazione a successivi esami di accertamento che possono prevedere l’elettromiografia, ovvero lo studio della conduzione dei nervi dell’arto superiore e in alcuni casi radiografie od ecografie del polso e delle mano – prosegue il dott. Fumagalli – Una volta descritta l’entità del disturbo ci possono essere diverse strategie per la cura di questa sindrome: farmaci ed integratori con funzione di protezione del nervo, anti infiammatori, utilizzo di tutori dedicati, infiltrazioni locali possono fare parte di terapie volte a curare il disturbo nelle forme meno gravi”.

In presenza di una compressione importante, invece, l’indicazione all’intervento chirurgico diventa la scelta preferenziale. “Tale intervento – spiega lo specialista – è condotto in regime ambulatoriale e prevede un’anestesia locale del polso e la successiva apertura delle strutture anatomiche che stanno generando la compressione del nervo mediano, in modo da concedergli la ripresa di un corretto funzionamento. Generalmente il decorso postoperatorio richiede di mantenere la mano operata in relativo riposo per un periodo di circa 15 giorni in modo da concedere alla cicatrice chirurgica di guarire correttamente”.

“Presso il Centro In Salus di Lecco – aggiunge il medico – è possibile eseguire sia visite specialistiche con un ortopedico specializzato nelle patologie della mano o con un neurologo abbinando, se necessaria, l’elettromiografia per la diagnosi di tunnel carpale per una risoluzione del problema in modo efficacie e tempi brevi”.

Dott. Davide Fumagalli, chirurgo ortopedico

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

