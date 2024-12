Calolzio. Tragico incidente in via Cavour, donna muore investita

L’allarme poco prima delle 18

Nulla da fare per la donna, deceduta sul posto

CALOLZIO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, in via Cavour, nella frazione Pascolo di Calolziocorte, al confine con Vercurago. Una donna di circa 80 anni ha perso la vita dopo essere stata investita.

L’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 18, in posto un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Da chiarire la dinamica del sinistro. Stando a quanto è stato possibile ricostruire sembra che la signora stesse attraversando via Cavour, in un punto senza strisce pedonali, quando sarebbe stata investita da un’auto in svolta e trascinata per alcuni metri. Sono stati i pompieri a liberare il corpo dell’anziana, purtroppo però per lei non c’è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Soccorsa la 40enne alla guida dell’auto, comprensibilmente in stato di shock: è stata trasportata in Ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso.

Per consentire gli interventi dei soccorsi e i rilievi del caso la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, inevitabili le ripercussioni sul traffico.