Caos treni anche stasera. Linea Milano-Lecco in tilt per un treno guasto

“Traffico ferroviario sospeso tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Greco Pirelli a partire dalle 18.20 a causa di un guasto tecnico a un treno”

MILANO – Ennesimo capitolo nella travagliata storia dei pendolari lecchesi. Nel tardo pomeriggio di oggi, il traffico ferroviario sulla linea Milano Centrale – Lecco (interessate anche le tratte per Chiasso e Domodossola) “è stato sospeso tra le stazioni di Milano Centrale e Milano Greco Pirelli a partire dalle 18.20 a causa di un guasto tecnico a un treno”, come riferito da RFI.

La situazione, comunicata dalle autorità ferroviarie, ha costretto centinaia di viaggiatori a riorganizzare i propri spostamenti in un clima di caos e incertezza. Secondo quanto riferito, è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria per limitare i disagi, ma al momento non sono state fornite indicazioni precise su tempistiche e soluzioni alternative.

Per i pendolari della tratta Milano-Lecco si tratta di un copione ormai troppo familiare. La linea ferroviaria in questione, fondamentale per i collegamenti tra il capoluogo lombardo e la provincia di Lecco, si conferma una delle più problematiche per continuità di servizio e puntualità. Guasti tecnici, ritardi cronici e soppressioni improvvise sono ormai all’ordine del giorno, alimentando la frustrazione di lavoratori e studenti costretti a fare i conti con un sistema che fatica a garantire affidabilità.

L’episodio odierno è solo l’ultimo di una lunga serie che mette in evidenza la necessità di interventi strutturali e organizzativi.