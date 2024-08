Incidente sulla Punta San Matteo, soccorso un giovane alpinista lecchese

Il 24enne nella caduta a riportato diversi traumi

Trasportato all’ospedale di Sondalo in codice giallo

VALFURVA – Incidente in montagna poco dopo le ore 6 di oggi, mercoledì 21 agosto, sulla Punta San Matteo, a Valfurva. Un alpinista lecchese sarebbe rimasto ferito in seguito a una caduta durate la scalata. A lanciare l’allarme la compagna di scalata del 24enne, subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto, a circa 3600 metri di quota, è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio. Allertata anche la squadra del Soccorso Alpino della stazione di Valfurva e i militari del Sagf della Guardi di Finanza. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Morelli di Sondalo in codice giallo (mediamente critico) con diversi traumi.