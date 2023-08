Resinelli. Precipita dalla passerella panoramica, ritrovato il corpo senza vita

Nella mattinata di oggi, sabato, le operazione di recupero della salma

L’allarme era scattato nella serata di ieri dopo la segnalazione di alcuni testimoni che avrebbero visto l’uomo cadere

PIANI RESINELLI – Sono riprese in mattinata, con la luce, le ricerche della persona precipitato dalla passerella panoramica del Belvedere del Parco Valentino ai Piani Resinelli. L’allarme era scattato nella serata di venerdì, un soccorso particolarmente complicato perché sotto la struttura in ferro c’è un salto di circa 200 metri, in una zona coperta dal fitto bosco. Le operazioni sono state ancor più difficili a causa del buio e del violento temporale che si è abbattuto sulla zona in nottata.

Impegnati nell’intervento in prima battuta otto tecnici della Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, altri dieci stamattina (sabato), con due sanitari del Cnsas, insieme al nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco. Intorno alle 9 è stato individuato il corpo senza vita e sono iniziate le operazioni di recupero.