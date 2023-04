Schianto in corso Bergamo: 68enne ustionato, grave anche un 25enne

Il terribile incidente tra furgone e auto sabato notte nel rione di Chiuso, due i feriti gravi

In codice rosso i due conducenti. Il guidatore del furgone ustionato, salvo grazie a un passante

LECCO – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Lecco, il conducente del furgone che, nella notte tra sabato e domenica (vedi articolo) è rimasto coinvolto nel gravissimo incidente accaduto lungo corso Bergamo a Lecco, al confine con Vercurago.

L’uomo, un 68enne di origine straniera, è arrivato in codice rosso al nosocomio cittadino con delle serie ustioni su parte del corpo. E’ in rianimazione e deve la vita ad un passante, testimone dell’incidente, che lo ha estratto dall’abitacolo mentre il veicolo andava a fuoco.

Salva anche la donna che viaggiava con lui, una 62enne, che era stata trasportata all’ospedale di Lecco in seguito ad un trauma al torace e dimessa nella mattinata di domenica.

E’ stato invece trasportato in elicottero all’ospedale di Varese il guidatore dell’auto rimasta coinvolta nel terribile frontale tra i due mezzi. Si tratta di un 25enne straniero, rimasto intrappolato nella carcassa del veicolo. Per circa un’ora i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con le cesoie sulla carrozzeria per liberare il giovane e consegnarlo ai sanitari che lo hanno poi trasferito in codice rosso all’ospedale varesotto.

La ragazza che era con lui, sua coetanea, è stata trasportata invece all’ospedale di Monza, in codice giallo.