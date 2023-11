Socialmente pericolo, espulso 54enne irregolare e pregiudicato

L’uomo è stato trasferito dal carcere al Cpr di Ponte Galeria (Roma)

Contestualmente gli è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecco

LECCO – E’ stato scarcerato giovedì scorso per fine pena anticipata, un soggetto pericoloso, irregolare sul territorio nazionale, che in passato era entrato nel territorio italiano dalla frontiera di Ventimiglia. 54enne, di nazionalità marocchina, era già noto alle Forze dell’Ordine poiché gravato da vari precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio, nonché per il mancato rispetto dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Il Servizio Immigrazione, nell’attesa dell’espulsione, ha riservato un posto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di “Ponte Galeria” (RM). Gli è stato notificato, quindi, il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecco poiché soggetto ritenuto socialmente pericoloso e il provvedimento di trattenimento presso il Cpr emesso dal Questore di Lecco.

Il personale della Polizia di Stato di Lecco ha proceduto quindi, nella giornata di ieri, all’accompagnamento del soggetto al Centro di Permanenza per il Rimpatrio, per l’attivazione delle successive procedure finalizzate al suo rimpatrio nel paese d’origine.