Sorpresi dal maltempo, tre escursionisti soccorsi sul Passo del Cammello

L’allarme intorno alle 21.15 di lunedì sera

I tre si sono trovati in difficoltà in una zona impervia e hanno allertato i soccorsi

LECCO – Sono stati sorpresi dal maltempo sul ‘Passo del Cammello’ al Pizzo d’Erna e, trovandosi in difficoltà, hanno chiamato i soccorsi. La disavventura è fortunatamente finita bene per i tre ragazzi stranieri, recuperati in serata dai Vigili del Fuoco di Lecco in collaborazione con una squadra del Soccorso Alpino.

L’allarme è scattato intorno alle 21.15, in posto la squadra Saf e il Cnsas. Dopo aver individuato i malcapitati i soccorritori li hanno messi in sicurezza e riportati in luogo sicuro. L’intervento è terminato intorno alle 23.