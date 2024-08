Incidente a Dorio: perde il controllo dell’auto e finisce nel bosco

Una donna di 67 anni trasportata all’ospedale

Intervento dei Vigili del Fuoco di Bellano

DORIO – Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita la donna di 67 anni protagonista di un incidente avvenuto poco dopo le ore 14 di oggi, 16 agosto, a Dorio. La donna si trovava in località Garavina quando ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi nel bosco.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Bellano, un’ambulanza della Croce Rossa di Colico e l’automedica da Colico, mentre la Polizia Locale dovrà accertare la dinamica. La 67enne è stata trasportata all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).