Momenti di apprensione a Mandello per un 15enne investito in bici

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Giulio Cesare. Da quanto è emerso il ragazzo non verserebbe in gravi condizioni

MANDELLO DEL LARIO – Momenti di apprensione nel pomeriggio a Mandello del Lario, dove un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta via Giulio Cesare. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto anche un uomo di 46 anni. Al momento, la dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara e rimane al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso di Como e due ambulanze. Presenti, come anticipato, anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il giovane, trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.