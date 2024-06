Sorpresi dal maltempo in Grignetta, lungo intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato poco prima delle 23

Due escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino

MANDELLO – Intervento del Soccorso Alpino nella serata di ieri, sabato, per recuperare due alpinisti in difficoltà sul torrione Palma, in Grignetta. L’allarme è scattato intorno alle 22.45.

Stando a quanto appreso i due stavano scendendo dalla struttura dopo aver scalato una via quando sono stati sorpresi dal maltempo. Immediata la chiamata ai soccorsi, in posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino, Stazione di Lecco, che hanno raggiunto i due giovani, riaccompagnandoli illesi a valle.

L’intervento si è concluso intorno alle 4 di questa notte.