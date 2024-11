Malviventi in fuga: inseguimento e sparatoria sulla Statale 36 a Bellano

Mezzo in fuga dopo una rapina intercettato dalle forze dell’ordine

Lo scontro a fuoco sarebbe ancora in corso

BELLANO – E’ in corso in questi istanti una sparatoria sulla SS36, all’altezza dello svincolo di Bellano. Le forze dell’ordine hanno intercettato un mezzo in fuga dopo aver effettuato una rapina a Castione Andevenno, in Valtellina, fermandone la corsa in prossimità del viadotto a Bellano.

Attualmente l’ingresso in superstrada a Bellano risulta chiuso per questioni di sicurezza.

Allertati anche i soccorsi in codice rosso (molto critico). Sul posto un’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica da Colico.

Seguiranno aggiornamenti