Varenna. Addio a Nino Greppi, ex vicesindaco in paese. Aveva 99 anni

VARENNA – Si è spento a 99 anni Giovanni Greppi, per tutti Nino, personalità nota di Varenna per il suo impegno politico e sociale. Greppi era stato vicesindaco in paese per due mandati, dal 1983 al 1993: un compito che aveva svolto con grande passione competenza, mosso dall’amore per Varenna.

Residente nella frazione Pino di Fiumelatte, sposato con l’amata Luciana, scomparsa nel 1987, con la quale ha avuto quattro figli, Patrizia, Roberta, Dina e Donato, Nino Greppi aveva lavorato in un’azienda di Arosio. Poi, a inizio anni ’80, l’impegno politico e nell’83 l’elezione in Comune, diventando vicesindaco di Giorgio Monico. Con il pensionamento, aveva potuto dedicarsi pienamente all’attività amministrativa, occupandosi di tutto il paese, “a 360 gradi”. Greppi presiedeva anche l’Associazione Villa Cipressi.

“Papà era una brava persona, onesta, che amava la sua famiglia e il suo paese – ha ricordato commosso il figlio Donato – da buon ‘laghée’ era un po’ spigoloso, ci teneva all’ordine e alla pulizia, ma voleva che tutti a Varenna stessero bene e fossero contenti e si è sempre impegnato per raggiungere questo obbiettivo. Ha conosciuto Cossiga e tantissime altre persone importanti, ma per noi è sempre rimasto il papà di sempre”.

‘Nino’ Greppi avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 21 ottobre. Domani, venerdì 2 agosto alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di Varenna, si svolgerà l’ultimo saluto, al quale presenzierà anche il sindaco Mauro Manzoni in fascia tricolore.