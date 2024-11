Investito un anno fa a Robbiate, è morto il 18enne Renato Deja Mihali

Per oltre un anno ha lottato, ma alla fine il giovane meratese si è spento

Il terribile incidente mentre attraversava sulle strisce di ritorno dalla palestra

ROBBIATE – Renato Deja Mihali è morto a poco più di un anno di distanza dal terribile incidente avvenuto a Robbiate. Era il 7 novembre 2023 quando il 18enne era stato investito sulle strisce pedonali da un’auto (guidata da un 21enne) mentre stava tornando a casa dalla palestra.

Un impatto terribile e poi la corsa in ospedale dove arrivò in condizioni gravissime. Ha lottato per oltre un anno ma alla fine, purtroppo, non ce l’ha fatta. Il giovane abitava a Merate con la famiglia di origini rumene, tanti i messaggi di cordoglio in queste ore per ricordare “Renny”. La data dei funerali sarà fissata solo dopo l’autopsia disposta dal magistrato.