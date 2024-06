Oggiono, grave incidente sulla provinciale, soccorsi due motociclisti

Frontale tra una moto e un’auto, chiusa la strada

In codice rosso i due motociclisti

OGGIONO – Sono stati trasportati in Ospedale in codice rosso (gravi condizioni) i due motociclisti coinvolti in un brutto incidente avvenuto intorno alle 18 di venerdì lungo la Provinciale 51 a Oggiono.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro che dovrà essere ricostruita dalle forze dell’ordine giunto in posto. Stando a quanto appresa sembra che la moto si sia scontrata frontalmente con un’auto che viaggiava verso Dolzago.

Ad avere la peggio i due motociclisti, sbalzati violentemente a terra. In posto in codice rosso si sono portati tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso da Bergamo. Uno dei feriti è stato trasportato al San Gerardo di Monza in eliambulanza, l’altro motociclista invece al Manzoni di Lecco. Illeso ma comprensibilmente sotto shock l’automobilista, soccorso in posto dal personale sanitario. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso il tratto di strada è stato chiuso al traffico.