Galbiate. Caccia al pirata della strada. Indagini vicine ad una svolta

Stretto il cerchio sul responsabile dell’incidente di lunedì, dove una donna di 69 anni è stata investita e lasciata agonizzante a bordo strada

La 69enne ricoverata all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni sta ancora lottando tra la vita e la morte

GALBIATE – Le indagini congiunte della Polizia Locale di Galbiate e del personale del Comando Stazione Carabinieri di Olginate sembrano essere vicine a una svolta decisiva nella caccia al pirata della strada che, lunedì mattina, ha investito una donna di 69 anni in via Mozzana, località Bartesate. L’anziana è stata sbalzata oltre il guard rail, rimanendo agonizzante a bordo strada, e attualmente lotta tra la vita e la morte presso l’ospedale di Lecco, dove è ricoverata in condizioni gravissime.

Le forze dell’ordine, grazie a un’attenta analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze, hanno ristretto il campo delle ricerche, secondo indiscrezioni, l’individuazione del veicolo coinvolto e del suo conducente potrebbe avvenire nelle prossime ore, portando finalmente un’importante svolta nel caso.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende con ansia ulteriori sviluppi e spera che il responsabile venga assicurato alla giustizia.