Malgrate. Raggirato e derubato di oro e contanti: “Fate attenzione”

E’ successo settimana scorsa in via Gaggio

I consigli di Lario Reti Holding per riconoscere i propri tecnici

MALGRATE – Raggirato e derubato di oro e contanti in casa sua: è successo venerdì scorso, 24 gennaio, a Malgrate, in via Gaggio, vittima della disavventura un artigiano con la sua attività in paese.

Non sarebbe l’unico caso accaduto nei giorni scorsi in zona, come confermato dal Comune. In particolare, sono state diverse le segnalazioni di finti tecnici, a fronte delle quali si è mobilitata anche la società Lario Reti Holding che, in accordo con l’amministrazione, invita i cittadini a seguire alcune regole per riconoscere gli operatori.

Le riportiamo di seguito: