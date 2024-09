Valmadrera. Barca a vela alla deriva, recuperata dai Vigili del Fuoco

L’intervento è stato effettuato nella mattinata di oggi, sabato

VALMADRERA – Questa mattina, intorno alle 7:30, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per recuperare un’imbarcazione a vela che era rimasta alla deriva a causa del vento forte. La barca, visibilmente in difficoltà, è stata localizzata in prossimità delle acque di Valmadrera.

L’intervento è stato coordinato dalla squadra nautica dei Vigili del Fuoco, che ha utilizzato un battello pneumatico per raggiungere l’imbarcazione in difficoltà. Inoltre, il distaccamento di Valmadrera ha contribuito alle operazioni di recupero da terra. L’azione tempestiva e coordinata ha permesso di mettere in sicurezza la barca e di evitare possibili incidenti o danni aggiuntivi.

Il soccorso tecnico urgente, che ha visto l’impiego sia di risorse nautiche che terrestri, si è concluso con successo alle ore 9:00.