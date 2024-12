Paura per un incidente sulle piste di Bobbio, coinvolti due giovani

Soccorsi in codice rosso intorno alle 15 di oggi, domenica, fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave

Poco prima i soccorritori erano già intervenuti per altri due incidenti sulle piste

BARZIO – Incidente sulle piste da sci del comprensorio dei Piani di Bobbio nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, poco dopo le ore 15. Fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento (soccorsi allertati in codice rosso) l’incidente che ha visto coinvolti due giovani, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 22 anni, lungo la pista Orscellera. Allertate un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina e l’automedica da Lecco, poiché l’elisoccorso non è riuscito ad alzarsi in volo a causa della nebbia in quota. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

Sempre nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 15, i soccorsi era già stati allertati per una caduta che aveva visto coinvolto un ragazzo di 21 anni. Allertata un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina che ha trasportato il giovane all’ospedale in codice giallo. Prima di mezzogiorno, invece, i soccorsi erano intervenuti una prima volta per un incidente sempre sulle piste di Bobbio tra un ragazzo di 31 anni e una donna di 60 anni. In questo caso è stata allertata un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato i feriti in codice verde (poco critico) all’ospedale di Lecco.