Gran finale per il Festival di teatro Città di Merate: miglior spettacolo “Romanzo breve”

E’ calato il sipario sull’ottava edizione del festival nazionale di teatro Città di Merate

In scena gli attori di Ronzinante con “Merluzzo al forno” e dopo spazio alle premiazioni

MERATE – La divertente commedia “Merluzzo al Forno”, portata in scena dagli attori di Ronzinante, ha chiuso sabato scorso, 30 novembre, l’ottava edizione del festival nazionale di teatro “Città di Merate”, organizzato da Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro e il sostegno del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea).

Gremito l’auditorium comunale per l’ultimo appuntamento di un festival che, anche questa volta, non ha deluso le aspettative accompagnando il pubblico, di volta in volta, allo scoperta di compagnie teatrali e spettacoli differenti. La simpatica commedia, messa in scena dagli attori meratesi Sara Conti, Giuliana Atepi, Lorenzo Corengia, Giorgio Mariani e Emiliano Zatelli, guidati dal regista Giuliano Gariboldi, riproposta dopo 10 anni dal suo precedente debutto, è stata molto apprezzata dal pubblico, che ha concesso lunghi applausi agli attori di casa.

Al termine dello spettacolo, è andata in scena la premiazione del Festival, alla presenza del sindaco di Merate Mattia Salvioni, dell’assessore alla Cultura Patrizia Riva, della giuria tecnica e della giuria del liceo Agnesi.

Le premiazioni

Il premio di miglior attrice è stato assegnato a Pamela Marinucci per la sua interpretazione nello spettacolo “Casa Anton” (compagnia Gruppo Amici dell’Arte di Offida) mentre Vincenzo Russo, protagonista in “Matrimoni Sospesi” (Associazione Artistica 30Allora di Casagiove) ha conquistato il premio di miglior attore. Miglior regia a Francesco Facciolli e Scilla Sticchi per “Casa Anton” (compagnia Gruppo Amici dell’Arte di Offida) mentre il pubblico ha decretato come maggior gradimento lo spettacolo “Matrimoni Sospesi”, ex aequo con “Torneranno a Volare le Rondini”. Quest’ultimo spettacolo si è guadagnato il favore anche della giuria del Liceo Agnesi mentre il miglior spettacolo assoluto, vincitore ufficiale del Festival, per “Romanzo Breve” della compagnia padovana “Ophelia and the Corò nuts”.

Questa la motivazione: “Una “prevedibilissima commedia romantica” costruita su situazioni che sembrano (e forse sono) improvvisate lì per lì ma al contempo mantengono una misura perfetta, se dietro la “pantomima musicale” e le continue interazioni tra scenografia e oggetti di scena s’intravvede che c’è qualcosa da leggere e che quel qualcosa misteriosamente ci riguarda tutti, se nell’incontro/scontro tra i due attori si avverte un’intesa che quasi la si sente vibrare per tutta la chimica che contiene, e se – in altre parole – quello spettacolo racconta ciò che può succedere quando si accetta il rischio di lasciare socchiusa una porta che normalmente si terrebbe sbarrata… allora può accadere qualcosa di straordinario”.

Anche Ronzinante ha ricevuto un riconoscimento da parte dell’Unione Italiana Libera Teatro per il grande impegno dimostrato nelle sue molteplici attività e per lo straordinario successo del Festival.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione” ammette Emiliano Zatelli di Ronzinante .“Ancora una volta abbiamo ampiamente dimostrato che con del buon teatro e con l’impegno costante sul territorio, possiamo ottenere grandi risultati, come in primis, il sold out in tutte e cinque le serate del Festival. E questo risultato è ancor più soddisfacente perché siamo passati dall’essere promotori di una manifestazione a, invece, sentirci in obbligo verso il pubblico che ci chiede di offrire loro ancora questo genere di eventi. E noi lo facciamo con molto piacere!”

Soddisfazione anche per l’interesse dimostrato dal Comune: “Quest’anno siamo stati molto felici di avere avuto la costante presenza dell’assessore alla Cultura Patrizia Riva, che ha contribuito alla formazione della Giuria Tecnica insieme a Valeria Bianco di Fita Lecco, Francesca Nicotra di Uilt Lombardia, Ivo Gobbato, Claudio Corbetta e Pietro Cogliati; del sindaco Salvioni che ha assistito a tre serate, consegnando, in quest’ultima, anche il premio al miglior spettacolo “Città di Merate”; ma soprattutto siamo veramente orgogliosi che per l’ottavo anno consecutivo, grazie alla preziosa collaborazione della professoressa Bui, siamo riusciti ad avere ben 12 studenti e studentesse del Liceo Agnesi, che hanno formato la giuria studentesca, dimostrando una grande serietà e un costante impegno”.

Già da fine gennaio si tornerà a pensare già all’edizione numero nove del Festival, ma nel frattempo Ronzinante ha in serbo tantissimi appuntamenti per il periodo natalizio e non solo. Ma non mancheranno informazioni più specifiche a riguardo.

Intanto è possibile rimanere informati seguendo le pagine social di Ronzinante e il sito

www.ronzinante.org , oppure iscrivendosi alla mailing list contattando il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a info@ronzinante.org .