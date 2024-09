Leggermente. Rinviato al 25 ottobre l’incontro con Pier Cesare Rivoltella

L’appuntamento era inizialmente fissato per giovedì 26 settembre

Il programma resta invariato: alle 15 parlerà di “Neurodidattica” e alle 16.15 di “3-6-9-12”

LECCO – E’ stato rinviato al 25 ottobre il doppio appuntamento formativo con il professor Pier Cesare Rivoltella previsto all’interno di Leggermente – la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco – e originariamente in programma per giovedì 26 settembre. Per cause di forza maggiore Rivoltella ha dovuto annullare l’incontro che è stato, come detto, riprogrammato per venerdì 25 ottobre, sempre presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Lo schema resta lo stesso. Alle ore 15 affronterà il tema “Neurodidattica”; partendo dal suo libro omonimo edito da Raffaello Cortina, Rivoltella spiegherà che per insegnare in modo efficace bisogna sapere come impara il cervello. Questo incontro è inserito anche nella proposta formativa legata a “Talenti in volo”, il progetto ideato da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco che vuole da un lato valorizzare la creatività e le qualità dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco, dall’altro offrire ai docenti strumenti e percorsi che possano agevolare la crescita creativa delle nuove generazioni.

Alle 16.15 spazio invece a un approfondimento che prende spunto dal libro “3-6-9-12. Diventare grandi all’epoca degli schermi digitali” (Scholè) scritto da Serge Tisseron e curato dallo stesso Rivoltella. Così come esistono regole per introdurre nella dieta del bambino latticini, verdure e carne, allo stesso modo è possibile immaginare una “dietetica” degli schermi, per imparare a usarli correttamente a 3, 6, 9 e 12 anni. Rinunciando a due tentazioni: idealizzare queste tecnologie e demonizzarle. Un testo rivolto a genitori e insegnanti, per capire e approfondire un nodo educativo sempre più centrale.

Entrambi gli eventi possono contare sul patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco. Le iscrizioni effettuate per la data di settembre sono state cancellate e quindi bisognerà effettuare una nuova registrazione: per partecipare occorre prenotarsi, iscrivendosi gratuitamente all’evento sul sito www.leggermente.com.

Rivoltella, professore ordinario di “Didattica e Tecnologie dell’educazione” presso l’Università di Bologna, ha al suo attivo oltre 500 pubblicazioni scientifiche. Fondatore e attuale presidente della Sirem (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale), è direttore della rivista “Rem – Research on Education and Media” e della rivista “Eas – Essere a Scuola”, condirettore di “Scholè. Rivista di educazione e studi culturali” e fa parte del comitato scientifico di diverse riviste specializzate, in Italia e all’estero. È membro della Commissione Scuola dell’Accademia dei Lincei e tiene corsi in diverse università italiane e straniere.

