Sistema Museale Lecchese, Barbara Cattaneo nominata ‘Conservatore Onorario’

Nuovo incarico, a titolo volontario e gratuito, per l’ex direttrice del Simul

“Un valore aggiunto alla programmazione e alla ricerca scientifica in programma nelle sedi museali”

LECCO – La dottoressa Barbara Cattaneo, già Direttrice del Sistema Museale Urbano Lecchese, in pensione dallo scorso anno, è stata nominata dalla Giunta ‘Conservatore Onorario delle Collezioni d’Arte del Sistema Museale Lecchese’.

Dopo il pensionamento Cattaneo ha continuato a collaborare con l’amministrazione comunale come consulente. Come si legge nella delibera di Giunta, lo scorso 5 novembre, tramite una lettera, la dottoressa Cattaneo “ha dichiarato la disponibilità a collaborare con il Servizio Museale Urbano Lecchese a titolo volontario e gratuito, nelle attività di conservazione, documentazione e valorizzione del patrimonio artistico e culturale di proprietà comunale con particolare riferimento alle collezioni di arte, fotografiche del Simul e alla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Paure”.

“Preso atto delle competenze professionali maturate dalla dottoressa Barbara Cattaneo nel lungo percorso in ambito museale, nonché gli studi intrapresi dalla stessa e tutt’ora in atto volti all’approfondimento delle conoscenze sulle civiche collezioni e sulle sedi storiche di competenza dei musei d’arte, che costituiscono un patrimonio di primaria importanza per la città di Lecco, si ritiene di accogliere la disponibilità della dott.ssa Cattaneo a collaborare con il Sistema Museale Urbano Lecchese nell’ambito della conservazione e della valorizzazione delle collezioni d’arte di proprietà del Comune di Lecco, a titolo gratuito e volontario, nominandola “Conservatore onorario delle collezioni d’arte del Sistema Museale Urbano Lecchese” si legge ancora della delibera.

L’attività di “Conservatore onorario” si concretizzerà in una collaborazione altamente professionale in grado di conferire un valore aggiunto alla programmazione e alla ricerca scientifica in programma nelle sedi museali.