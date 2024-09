Stasera il Concerto del Centenario del Corpo Musicale G. Brivio di Rancio

Appuntamento per tutti alle ore 21 in piazza Garibaldi a Lecco

LECCO – Il Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio di Lecco si prepara a celebrare un traguardo storico: il centenario dalla sua fondazione. Questa sera, sabato 14 settembre, alle ore 21, in piazza Garibaldi a Lecco sarà teatro del Concerto del Centenario, un evento che promette di essere una serata memorabile all’insegna della musica e della tradizione.

Questo speciale concerto rappresenta un omaggio ai 100 anni di storia musicale del “Bandin de Ranc”, come affettuosamente è conosciuto il corpo musicale. Il programma sarà un viaggio attraverso i decenni, con un repertorio che racconta l’evoluzione della banda, dagli inizi fino ai giorni nostri. Sarà un momento di grande partecipazione per tutti coloro che hanno seguito e sostenuto questa istituzione negli anni.

Nato nel 1924, il Corpo Musicale Giovanni Brivio è una delle realtà culturali più longeve e amate di Lecco. Il suo contributo alla vita sociale e culturale della città è stato costante, accompagnando generazioni di lecchesi nelle occasioni più solenni, dalle feste patronali agli eventi civici.

L’appuntamento di questa sera è dunque un’occasione non solo per ascoltare della buona musica, ma anche per rivivere un pezzo della storia locale, attraverso le note e le melodie che hanno scandito un secolo di vita sotto il Monte San Martino.