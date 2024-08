Al Varenna Festival è in arrivo Alessandro Battistini, in arte “Wave B”

Venerdì 9 agosto in piazza San Giorgio alle 21.15

VARENNA – Il “Varenna Festival” continua con il suo settimo appuntamento. Il prossimo protagonista sarà Alessandro Battistini, in arte “Wave B“, che presenterà il suo concerto in Piazza San Giorgio nella serata di venerdì 9 agosto alle ore 21.15.

“Scavare in profondità con musica introspettiva, non rinunciando però al dolce piacere di rimanere sospesi in un sogno. Questa è l’atmosfera che l’artista riuscirà a far immerge il pubblico” spiegano gli organizzatori del Festival.

“Tra rivisitazioni di artisti inglesi e italiani degli anni ’90 e ’00, Alessandro ci porta a scoprire un genere acustico unico, dove accordi sospesi nell’aria incontrano le emozioni più profonde” concludono così gli organizzatori.

Ingresso libero