Clima e diritti umani, a Osnago Amnesty e Legambiente insieme con “Afrin”

Appuntamento martedì 10 dicembre alle 21 al cine teatro di Osnago

L’iniziativa è promossa da Amnesty International Merate e il neonato gruppo Legambiente Meratese in occasione della giornata internazionale dei diritti umani

OSNAGO – Cambiamento climatico e diritti umani. Di questo si parlerà martedì 10 dicembre in occasione della proiezione del film “Afrin nel mondo sommerso”.

L’iniziativa, in programma alle 21 al cine teatro Sironi, è promossa da Amnesty International Merate e Legambiente meratese in occasione della giornata internazionale dei diritti umani.

Il film è infatti un documentario ambientato in Bangladesh e racconta la vita della dodicenne Afrin. costretta dalle inondazioni ad abbandonare la sua casa e partire alla volta di Dacca, capitale del paese, alla ricerca del padre.

Prima della proiezione, Amnesty introdurrà il tema degli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e presenterà le sue campagne, mentre alla fine del film il circolo di Legambiente terrà un breve intervento sulla migrazione climatica, un tema fondamentale per la comprensione del futuro.

La serata è a ingresso libero.