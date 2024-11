Ass. Schierarsi: presentazione libro “La mafia non è una cosa da adulti”

Un incontro per riflettere su legalità e giustizia sociale

L’evento si terrà sabato 16 novembre a Galbiate

GALBIATE – L’Associazione “Schierarsi Lecco”, con il patrocinio del Comune di Galbiate, organizza la presentazione del libro “La mafia non è una cosa da adulti” di Stefano Baudino. L’evento si terrà sabato 16 novembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium Cesare Golfari di Galbiate.

L’autore del libro, Stefano Baudino, è giornalista per “L’Indipendente” e “TPI” e saggista per le collane editoriali del “Corriere della Sera” e “La Gazzetta dello Sport”. Si è laureato in Mass Media e Politica presso l’Università di Bologna.

Durante l’incontro, Baudino dialogherà con Paolo Lanfranchi, coordinatore di Avviso Pubblico per la provincia di Lecco, e con Giuseppe Salamone, coordinatore di Schierarsi per il Nord Ovest e responsabile Commissione Esteri per “Osservatorio sulla Legalità e i Diritti”. Un altro ospite di questo evento sarà Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento delle Agende Rosse e fratello del compianto Paolo, che si collegherà in streaming per l’occasione.

“Schierarsi” è un’associazione culturale nata con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella creazione di proposte e progetti a beneficio della collettività. I membri dell’associazione spiegano: “Il nome che abbiamo scelto non è casuale. Viviamo in un’epoca segnata da un forte conformismo, e crediamo sia arrivato il momento di prendere posizioni chiare su questioni nazionali e globali. Temi come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata sono al centro delle iniziative che l’Associazione Schierarsi porta avanti”.

L’associazione è presente con gruppi attivi in tutta Italia. A Lecco, si impegnerà nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione su tematiche sia nazionali che locali, avvalendosi del contributo di esperti e collaborando con le associazioni del territorio e i cittadini.

“Schierarsi” ha ottenuto a livello nazionale la sua prima grande vittoria, riuscendo a raccogliere oltre 80 mila firme, superando ampiamente le 50 mila necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Anche il gruppo di Lecco ha dato un prezioso contributo al raggiungimento di questo risultato, raccogliendo numerose firme attraverso i gazebo allestiti sul territorio.

“Ringraziamo il Comune di Galbiate per la concessione del patrocinio all’evento” concludono così i membri dell’associazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile mandare una e-mail al seguente indirizzo lecco@associazioneschierarsi.it