Jolly Night, presto verranno svelate le sorprese della nuova stagione

L’evento speciale organizzato dallo staff del cinema teatro Jolly di Olginate

Per presentare ufficialmente il ricco cartellone della Stagione Artistica 2024/2025

OLGINATE – Cresce l’attesa non solo tra il pubblico affezionato per la Jolly Night di giovedì 26 settembre, l’evento speciale organizzato dallo staff del Cinema Teatro Jolly di Olginate per presentare ufficialmente il ricco cartellone della nuova Stagione Artistica 2024/2025 definita in collaborazione con l’associazione Agorà di Valgreghentino, la società DuePunti di Cernusco Lombardone e il Comune di Olginate.

Mattia Morandi e Manuel Missana, rispettivamente responsabili della programmazione Teatro e Cinema, condurranno la serata durante la quale non mancheranno effetti speciali e sorprese. Il “menu” della nuova stagione sarà composto come ormai da tradizione da teatro, con grandi nomi del panorama italiano, concerti di musica live, eventi speciali di altissimo livello e teatro amatoriale.

La serata, ad ingresso gratuito, è aperta a tutti coloro che desiderano scoprire l’intera programmazione teatrale, musicale e cinematografica del Jolly che terrà banco da ottobre 2024 a maggio 2025. Durante la serata verranno ringraziati gli sponsor e i volontari del teatro senza i quali non sarebbe possibile offrire al territorio una programmazione di tale qualità e di tali dimensioni.

Al termine della presentazione verrà aperta ufficialmente la biglietteria con la possibilità di acquistare l’abbonamento alla Rassegna Teatrale (5 spettacoli) con uno sconto speciale di 10 euro, riservato ad un numero limitato di pezzi. Lo sconto è attivo solo per la serata del 26 settembre e per gli abbonamenti “poltronissima” che saranno venduti agli interessati seguendo l’ordine di arrivo del pubblico. Ciascuna persona in cassa potrà acquistare al massimo 2 abbonamenti a prezzo scontato. Eventuali acquisti oltre questo limite saranno possibili a prezzo pieno. A partire dal giorno successivo, 27 settembre (o all’esaurimento dei pezzi disponibili) gli abbonamenti saranno acquistabili (sempre solo in biglietteria del teatro) al loro prezzo pieno.

La vendita dei singoli biglietti per gli spettacoli della Rassegna “I grandi nomi” aprirà invece sabato 12 ottobre, sia in biglietteria che online sul sito www.cinemateatrojolly.it. Giovedì 26 l’apertura del teatro e la distribuzione (in ordine di arrivo) dei numeri d’ordine per l’acquisto dell’abbonamento scontato avrà luogo a partire dalle ore 20.15. Al termine, mentre aprirà ufficialmente il botteghino del teatro, verrà offerto un buffet dolce a tutti i presenti. L’evento sarà organizzato grazie al supporto tecnico di Scintilla Service e Fiorista Adda.