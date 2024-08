A Pasturo è in programma lo spettacolo “Tugnin, l’anima di Antonia”

Appuntamento per venerdì 9 agosto alle ore 21 presso la Casa Pozzi

Rappresentazione teatrale a cura di Roberta Corti e Alberto Bonacina

PASTURO – La compagnia teatrale “Lo Stato dell’Arte” in collaborazione con l’Associazione “Il Grinzone” e l’Associazione “La Casa di Antonia”, organizzano lo spettacolo “Tugnin, l’anima di Antonia“, a cura di Roberta Corti e Alberto Bonacina.

La rappresentazione andrà in scena venerdì 9 agosto alle ore 21 presso la Casa Pozzi (dove visse la poetessa Antonia Pozzi) in via Manzoni 1. Inoltre, venerdì alle ore 17, sarà possibile visitare la casa e lo studio della poetessa.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail a casa.antoniapozzi@gmail.com

Costo del biglietto di ingresso euro 10