Earth Viaggi in corsa per i Lovie Awards con due nomination

LECCO – I Webby Awards di New York e Lovie Awards di Londra sono premi promossi dalla prestigiosa International Academy of Digital Arts and Sciences, di cui hanno fatto parte personaggi celebri come Francis Ford Coppola, David Bowie, Martha Stewart, Matt Groening. I Webby Awards laureano i migliori siti web mondiali, mentre il Lovie Award la comunicazione digitale e le eccellenze europee nel campo del digital design.

Earth Viaggi ha ricevuto entrambi questi riconoscimenti: lo scorso marzo è stata premiata all’Oscar dei Webby Awords di New York e ora ha fatto il bis con due nomination nel Lovie Award di Londra. Il brillante posizionamento del tour operator italiano segna il successo dell’Italia nelle categorie Miglior sito europeo di turismo e Migliore comunicazione social nel settore turismo.

Erano più di mille i progetti provenienti da tutta Europa che gli esperti di comunicazione della Giuria del Lovie Award si sono trovati a valutare. Nella rosa ristrettissima dei candidati finali al premio, Earth Viaggi si è attestata in ben due categorie.

Ora c’è grande attesa per la proclamazione dei vincitori, che avverrà a metà novembre. Ogni sito è candidato a due distinti riconoscimenti: il Premio della Giuria e il The People’s Lovie Awards, il premio del pubblico. La competizione è durissima, in quanto il tour operator di Lecco si è trovato a gareggiare con autorevoli competitor del settore, come il German National Tourist Board, l’Ente nazionale del turismo Svizzero e la BBC.

“La nostra azienda – commenta Bruno Gaddi, Amministratore delegato di Earth Viaggi – ha la sfida nel proprio Dna. Siamo nati dall’entusiasmo di alcuni esploratori e questo spirito lo abbiamo trasferito nelle proposte di viaggi nel mondo, ma, come ci è stato riconosciuto, anche nella comunicazione che proponiamo sul sito e nei social. Siamo lieti e direi orgogliosi che il nostro messaggio sia stato tanto autorevolmente recepito. Ne trarremo l’impulso a guardare a orizzonti ancora più lontani. L’entusiasmo ci ha sempre accompagnato e spronato e mai come in questi tempi difficili si sta rivelando la virtù essenziale”.

www.earthviaggi.it

“La nostra affermazione sullo scenario della comunicazione globale – prosegue Gaddi – è il miglior riconoscimento del nostro impegno più che trentennale a raccontare luoghi, culture e popoli. Sul nostro sito ci siamo sforzati, non di vendere turismo, ma di far sentire il sapore della lontananza, il fascino dell’esotico, il valore delle diversità. E lo abbiamo fatto con oltre seimila contenuti, tra video, testi e foto, che sono nati dalla nostra consolidata esperienza del Mondo e della Terra. Comunicare l’entusiasmo della scoperta, perché è su questo che si fonda l’esperienza del viaggio”.

Earth Viaggi – Facebook

“Creare conoscenza ed emozioni, continuare a far viaggiare (con gli occhi della mente) in un momento in cui non si può uscire dai confini, far divertire il pubblico: il tutto condito da un pizzico di cultura ed ironia”. Questa è la filosofia della comunicazione social di Earth Viaggi, che da normale pagina facebook di un Tour Operator si è trasformata in un luogo di intrattenimento dove i followers trovano curiosità sui luoghi più belli del mondo, condividono le proprie emozioni, vengono stimolati attraverso post divertenti e pieni di richiami e citazioni.

In questa visione i quadri di Magritte si trasformano in indovinelli, le opere di Andy Warhol vengono rivisitate in chiave ironica per creare cover di compilation su Spotify dedicate alle destinazioni più belle del mondo, in questo gioco fatto di richiami alla cultura “pop-olare” le parole di Homer Simpson diventano citazioni che trasformano le cime dell’Himalaya in soffice crema sulle ciambelle.

https://vote.lovieawards.eu/PublicVoting#/2020/websites/website-single/travel-tourism

Progetti realizzati da Vergani&Gasco

Vergani&Gasco è una digital agency nata nel 2000. Si occupa dell’ideazione e creazione di progetti di comunicazione digitali: dal web site alla gestione di campagne di comunicazione digitali. Tutti i progetti sono caratterizzati da attenzione, cura e una forte ricerca innovativa.

