RENTRI: il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

Transizione digitale e sostenibile delle imprese

La Camera di Commercio di Como-Lecco supporta le imprese con un servizio informativo

LECCO – Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta una svolta digitale e sostenibile per la gestione dei rifiuti in Italia. Da febbraio 2025, le imprese saranno tenute a utilizzare modelli digitali per documentare la produzione, la gestione e il trasporto dei rifiuti, rendendo i flussi più trasparenti e tracciabili.

La Camera di Commercio di Como-Lecco supporta le imprese del territorio in questa transizione offrendo un servizio informativo e sessioni formative dedicate. Il 26 novembre si terrà il secondo webinar dal titolo “Nuovi modelli di Registri e formulari rifiuti previsti dal RENTRI” (dalle ore 14.30 alle 18.30), per aggiornare gli operatori del settore sui nuovi modelli e le procedure di compilazione e vidimazione.

In sintesi: RENTRI e i nuovi obblighi di tracciabilità dei rifiuti

Il RENTRI, istituito dal Decreto Ministeriale n. 59 del 2023, sarà lo strumento per la gestione dei rifiuti e prevede l’integrazione di registri di carico/scarico e formulari di identificazione dei rifiuti con nuovi obblighi per:

enti e imprese di trattamento rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi e alcune tipologie di produttori di rifiuti non pericolosi, incluse aziende artigianali e industriali con più di 10 dipendenti;

trasportatori e intermediari di rifiuti, oltre a consorzi di recupero e riciclaggio.

Scadenze principali

Le iscrizioni seguiranno un calendario graduale, in base alla dimensione e alla tipologia delle imprese, da dicembre 2024 a febbraio 2026. Dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli di registri e formulari non potranno più essere usati, anche se già vidimati.

Adozione del RENTRI: passaggi principali

Dal 15 dicembre 2024 sarà disponibile in formato digitale il nuovo modello di registro di carico e scarico, utilizzabile dal 13 febbraio 2025.

Alcune imprese saranno obbligate a tenere questo registro in modalità esclusivamente digitale, con vidimazione tramite codice univoco dal sistema RENTRI e in base a queste scadenze:

dal 13 febbraio 2025: operatori professionali e produttori con più di 50 dipendenti (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025);

dalla data di iscrizione al RENTRI: produttori con 11-50 dipendenti (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025);

dalla data di iscrizione al RENTRI: produttori con meno di 10 dipendenti (soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026.

Le imprese non iscritte al RENTRI potranno usare il modello cartaceo scaricabile dal portale dal 4 novembre 2024 e vidimabile presso le Camere di Commercio.

Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore anche il nuovo modello del FIR, obbligatorio in modalità digitale e vidimabile tramite il portale RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. Anche i soggetti non iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR con il nuovo modello, disponibile previa registrazione nell’area riservata del portale. Dal 13 febbraio 2025, i vecchi modelli FIR non saranno più validi.