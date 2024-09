Ciclopedonale Lecco-Abbadia, pubblicato il bando di gara per l’appalto integrato

L’intervento è inserito nel Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2026

Un’opera attesa da molto tempo. L’intervento prevede una copertura finanziaria totale di circa 31 milioni e 955 mila euro

ABBADIA LARIANA – È stata pubblicata la procedura di gara aperta per l’appalto integrato dell’intervento di completamento della pista ciclopedonale in affiancamento alla SS36 tra i comuni di Abbadia Lariana e il capoluogo della provincia di Lecco.

L’intervento è inserito nel Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2026, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, per una copertura finanziaria totale di circa 31 milioni e 955 mila euro. Saranno realizzate una passerella ciclopedonale su impalcato/muri di sostegno nel tratto Lecco Pradello – Abbadia Lariana per un tratto di 2km, un percorso di accesso alla riva del lago e la riqualificazione ambientale dell’area oggetto di intervento. Il progetto è stato curato da Anas. Il bando, consultabile dal sito www.simico.it, resterà aperto 45 giorni.

“Abbiamo rispettato i tempi previsti – ha detto il Commissario Fabio Saldini –. La ciclopedonale di Abbadia Lariana rappresenta la legacy materiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026”.

“Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore passaggio che avvicina in modo determinante un risultato atteso da tutto il territorio – ha detto il Vicepresidente della Provincia di Lecco e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – L’ultimazione della ciclopista tra Abbadi Lariana e Lecco. Ringrazio il Commissario Fabio Saldini e tutto il suo staff, Regione Lombardia e il MIT che hanno compreso quanto questa opera sia fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti che percorrono la SS36 quotidianamente”.

“Si conferma la stagione della messa a terra delle grandi opere per la nostra provincia, un territorio che sotto il cappello istituzionale dell’evento olimpico avrà l’opportunità di risolvere problemi viabilistici rimasti tali per anni – ha aggiunto il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Un sentito e doveroso ringraziamento al commissario straordinario Fabio Saldini per il continuo confronto e lavoro per ottenere questo risultato reso possibile grazie alla regia del Ministro Matteo Salvini; un plauso alla Provincia di Lecco che, per il tramite del Vicepresidente Vicario Mattia Micheli, ha continuamente interloquito con tutti gli attori in campo per ottenere questo avvenimento storico. Continuerà a rimanere alta l’attenzione degli enti locali coinvolti, su tutti Regione e Provincia, per dare impulso anche alle altre opere olimpiche che interessano il territorio lecchese che cubano quasi 600 milioni di euro”.