Gli Alpini di Rancio e Laorca chiedono cautela a chi percorre la Ferrata in Medale

“Abbiamo posizionato le luci per l’illuminazione dell’antivigilia, chiediamo di prestare attenzione per evitare di rompere le lampadine”

LECCO – Gli Alpini del Gruppo Medale di Rancio e Laorca lanciano un accorato appello per tutti gli escursionisti e appassionati di montagna che intendono affrontare la ferrata al Medale durante le festività natalizie.

“Data la presenza, lungo il percorso, dell’illuminazione natalizia che verrà accesa come da tradizione il 23 dicembre, antivigilia di Natale – spiega il capogruppo Salvatore Brusadelli – Chiediamo a tutti di prestare attenzione per evitare di rompere l’illuminazione come è già successo negli anni passati. Chiediamo solo un’accortezza in più del solito”.

La ferrata verrà illuminata il 23 dicembre come da tradizione, giorno in cui, come anticipato in precedente articolo, su molte montagne lecchesi si svolgeranno le fiaccolate. In Medale oltre alla fiaccolata degli Alpini si illuminerà anche la via Cassin sulla parete del Medale grazie ad un gruppo di giovani alpinisti lecchesi.

Mentre sul vicino San Martino si svolgerà la fiaccolata natalizia organizzata sempre degli Alpini. Ore 20 partenza fiaccolata (arrivare muniti di torcia) da via Quarto, alle ore 21 Santa Messa alla cappellina bianca. La Baita Riccardo Piazza, invece, sarà chiusa per tutto il giorno.