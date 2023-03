Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma, al via il 41° corso base di alpinismo

Da oltre 40 anni i corsi roccia e d’alpinismo organizzati dai Gamma preparano i futuri alpinisti

8 lezioni pratiche e 6 lezioni teoriche. Inizio il 27 aprile fino al 28 maggio

LECCO – Il Gruppo Alpinistico Gamma, con il patrocinio della Scuola di alpinismo Cai Calolzio-Valle San Martino, organizza il 41° corso roccia AR1 nei mesi di aprile-maggio 2023. Da oltre 40 anni i corsi roccia e d’alpinismo organizzati dal Gruppo Alpinistico Gamma preparano i futuri alpinisti ad essere autonomi e preparati nelle manovre di corda e nelle tecniche di scalata in montagna.

La maggior parte dei soci del gruppo ha un passato da allievo della scuola. Iscriversi a un corso di alpinismo significa accedere all’esperienza maturata con molti anni di alpinismo su tante montagne del mondo. “E’ con questo spirito che ogni anno, i Gamma in attività prestano il proprio tempo; proprio con l’intento di trasmettere le corrette tecniche e soprattutto la passione che a suo tempo ci è stata tramandata, a stimolarci e tenerci uniti in cordata. Il Gruppo Alpinistico Gamma, quindi, oltre che valenti alpinisti, vogliono essere anche degli educatori alla montagna mettendo a disposizione le proprie esperienze vissute. Esperienze alpinistiche ed umane sempre gratificanti, che fanno comunque parte di un invidiabile bagaglio sportivo culturale e umano”.

Il 41° corso roccia del sodalizio alpinistico lecchese avrà il via a partire dal 27 aprile fino al 28 maggio e si articolerà con 8 lezioni pratiche e 6 lezioni teoriche. Frequentare la montagna è sempre un’esperienza emozionante, sia per chi vuole arrivare in vetta scalando la più ripida parete, come per chi si limita a percorrere un sentiero in mezzo al verde e al silenzio. E comunque, per tutti, tale esperienza potrà essere positiva solo se vissuta in assoluta sicurezza.

Per questo è necessario conoscere la montagna, rispettarla, imparare le migliori tecniche per frequentarla con la giusta consapevolezza. Il corso si propone di insegnare agli allievi ad affrontare le prime difficoltà della scalata e a muoversi con sicurezza sui sentieri, falesie e pareti fino a raggiungere gradualmente la piena autonomia. Gli istruttori del Corso “Gamma” sono tutti alpinisti titolati o qualificati e fanno parte dell’organico della Scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo Val San Martino facente parte del Cai Calolziocorte.

Per chi fosse interessato, essendoci ancora alcuni posti disponibili le informazioni per le iscrizioni si potranno richiedere scrivendo una mail: info@gruppogammalecco.com. Al momento della preiscrizione non sarà richiesto alcun versamento di quota; questa sarà invece richiesta al momento della conferma, che è subordinata alla compilazione di un modulo informativo relativi ai requisiti base che verranno richiesti per formalità assicurative e organizzative.

Requisiti e documenti necessari (da presentare con l’effettiva ammissione al corso)

Iscrizione C.A.I., in regola per l’anno in corso

Certificato medico attestante l’attitudine a praticare attività alpinistica (in forma non agonistica).

Le iscrizioni dei minori di 18 anni saranno prese in considerazione previo colloquio con i genitori. La quota di partecipazione al corso è comprensiva dell’assicurazione infortuni, dell’uso del materiale della Scuola di tutta la necessaria documentazione didattica. Per frequentare il corso è richiesto un buon allenamento fisico, la partecipazione costante a tutte le uscite pratiche e la presenza alle lezioni teoriche.