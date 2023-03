Il Cai Strada Storta in Val Roseg, gita per grandi e piccini

L’escursione in programma domenica 2 aprile

“Bellissima valle laterale dell’Engadina e sede del parco naturalistico del Bernina”

LECCO – Nuova proposta del Cai Strada Storta di Acquate (Lecco): “Rieccoci con la prima escursione dedicata a tutti, grandi e piccini, di questo 2023: andremo a visitare la Val Roseg, una bellissima valle laterale dell’Engadina e sede del parco naturalistico del Bernina“.

La valle di origine glaciale deve il suo nome al Piz Roseg, uno dei più importanti ed alti del gruppo del Bernina. Si percorre il bosco delle cince, famoso per la sua fauna e la natura incontaminata. Nel bosco si possono incontrare non solo volatili quali cince che non hanno alcun tipo di timore verso gli umani, ma anche scoiattoli e ungulati. Il tracciato pedonale si snoda per 10 km circa.

QUI LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI