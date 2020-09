Sul Due Mani, il CAI di Ballabio ricorda gli amici scomparsi

Una messa in cima al Monte Due Mani

Il ricordo del CAI di Ballabio ai soci e agli amici che non ci sono più

BALLABIO – Domenica mattina è stata celebrata la santa messa in vetta al monte Due Mani in ricordo dei soci e amici della Sottosezione CAI Ballabio. Il gruppo accompagnato in cima don Giovanni e don Martino che hanno celebrato la funzione religiosa accanto alla croce che svetta sulla montagna.

È stata una giornata importante, per la cerimonia ma anche perché ha permesso agli amici del CAI di ritrovarsi dopo un lungo periodo di fermo a seguito dell’emergenza virus.