Elezioni Provinciali a Lecco: il Centrodestra riconfermato con orgoglio

Dopo la vittoria, il Centrodestra si prepara ad affrontare le polemiche

“Questo successo è il frutto di una lista coesa che ha saputo valorizzare le diverse anime e prospettive del nostro gruppo, un traguardo di cui siamo immensamente orgogliosi”

LECCO – Per il centrodestra di Lecco e del suo territorio, si è svolta una giornata davvero memorabile. Il voto delle elezioni provinciali ha ribadito la fiducia degli amministratori, portando a una riconferma della leadership politica di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia nell’ente.

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia sottolinea: “Questo successo, inaspettato per molti dei nostri avversari, è il frutto di una lista coesa che ha saputo valorizzare le diverse anime e prospettive del nostro gruppo, un traguardo di cui siamo immensamente orgogliosi. In particolare, Fratelli d’Italia ha consolidato il proprio ruolo di protagonista nel panorama politico locale e nazionale, evidenziando una crescita straordinaria rispetto al passato”.

Negri prosegue: “Per questo motivo, a sole 24 ore dalla vittoria, ci lascia esterrefatti e amareggiati un attacco frontale, eccessivo e decisamente volgare rivolto al nostro Consigliere Regionale, Giacomo Zamperini, che rappresenta il primo partito del territorio nella sua istituzione più importante, Regione Lombardia”.

“Fratelli d’Italia, consapevole del proprio ruolo di primato locale e del supporto dei 150 amministratori che hanno sostenuto i candidati del partito alle Provinciali, così come delle migliaia di cittadini lecchesi che negli ultimi anni hanno riposto fiducia nel lavoro di Giorgia Meloni, non intende farsi coinvolgere in polemiche sterili e interminabili, che risultano svilenti per le istituzioni del territorio” afferma Alessandro Negri.

Infine, Alessandro Negri conclude: “Ci aspettiamo che la coalizione si focalizzi sull’obiettivo di fornire una svolta e un’alternativa concreta al malgoverno della città di Lecco, ispirandosi all’esempio del Governo Meloni e a una Provincia rinnovata”.