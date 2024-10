La Lega sul sistema bibliotecario: “Merate ha perso la vice presidenza”

Il commento della sezione meratese della Lega in merito alle nomine nel sistema bibliotecario

“Un piccolo, ma significativo segnale negativo per l’amministrazione comunale”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo una nota della sezione meratese della Lega in merito alle nomine all’interno del sistema bibliotecario meratese.

Merate, per la prima volta dopo molti anni, non ha ottenuto la vicepresidenza del Sistema bibliotecario lecchese. “Un piccolo ma significativo segnale negativo per l’Amministrazione comunale, e in particolare per l’assessore alla Cultura, Patrizia Riva, rispetto alla necessità, annunciata in campagna elettorale, di incidere maggiormente sugli scenari provinciali anche dal punto di vista delle tematiche culturali”, affermano Franco Lana e Alessandro Vanotti, segretario e

vicesegretario della sezione di Merate della Lega Salvini Premier.

“Un piccolo passo falso – proseguono Lana e Vanotti – forse dovuto anche al fatto che l’assessorenon ha risposto alla convocazione ufficiale del Sistema bibliotecario: un’assenza che, evidentemente, ha pesato al tavolo nel momento delle scelte condivise”.

“E questo non è l’unico incidente di percorso, -aggiungono gli esponenti leghisti – se pensiamo all’incauto annuncio sull’utilizzo di Castello Prinetti per la mostra della tela del Caravaggio: l’assessore Riva, infatti, non ha considerato che si tratta dispazi privati, e non pubblici, vedendosi così costretta a un precipitoso dietrofront”.

“In attesa di ulteriori sviluppi, – concludono Lana e Vanotti – ci auguriamo che l’Amministrazione comunale, rispetto a un tema centrale come la cultura, possa proseguire il proprio operato con maggior attenzione e rigore e minor approssimazione, per il bene di tutti i cittadini meratesi”.

Lega Lombarda – SP Sezione Merate

Franco Lana Segretario

Alessandro Vanotti Vice Segretario