Primaluna, il sindaco Mauro Artusi comincia il suo quarto mandato

In giunta Claudia Paroli ed Erino Delpini

Mauro Artusi è primo cittadino del paese dal 2009, ieri il giuramento del nuovo mandato

PRIMALUNA – Si è svolto ieri sera, martedì, il primo consiglio comunale del quarto mandato del sindaco Mauro Artusi che alle ultime amministrative si è confermato con la lista “Insieme per Primaluna” battendo la lista “Avanti Insieme” guidata dal candidato Walter Melesi.

“Mi trovo con onore a giurare per la quarta volta – ha esordito il sindaco Artusi – Si apre un nuovo importante mandato. Ringrazio quanto fatto prima e il consiglio uscente che mi ha supportato nella precedente amministrazione, persone che con lealtà che hanno dato tanto in questi anni. Ringrazio Elisa Melesi che nei servizi sociali ha rivestito un ruolo molto difficile che richiede competenze e che è stato seguito in modo ineccepibile. Ringrazio Santi Acquistapace per il ruolo da vicesindaco che ha svolto con spirito da vero alpino. Sempre presente e disponibile in maniera continua con il suo modo umile e riservato. Quello che avviamo è un mandato importante, perché viene dopo un mandato difficile: alluvioni, il periodo Covid e gli impegni del PNRR. E’ importante capire che andiamo in un periodo di austerità soprattutto nella spesa pubblica. Le risorse saranno sempre meno e dobbiamo fare attenzione che vadano assegnate verso gli interessi della popolazione. Che questo sia un mandato che vada incontro ai servizi e al miglioramento della quotidianità dei cittadini. Non basta il lavoro svolto dagli uffici, viene richiesta una compartecipazione nostra, ma anche un impegno della popolazione cha va coinvolta anche tramite le associazioni”.

Riguardo il referendum del 27 ottobre per la Fusione dei Comuni Artusi ha aggiunto: “La nostra volontà è arrivare alla fusione con il Comune di Cortenova ma sarà comunque la popolazione a decidere. Mi auguro da parte del consiglio che tutti facciano la propria parte indipendentemente dai ruoli e dalle posizioni ma diretti all’interesse del paese. La presenza in questo mandato della minoranza non può che essere costruttiva“.

Riccardo Pasquini consigliere di minoranza è intervenuto proprio riguardo la tematica della Fusione: “La scelta di voto è un nodo cruciale e deve essere una scelta condivisa dalla posizione in modo massiccio. I cittadini saranno chiamati a una scelta importante, dobbiamo far si che vadano al voto quante più persone possibili in moto che sia una scelta il più possibile rappresentativa. Io credo che chi sia seduto qui lo fa per un gesto d’amore per il proprio paese, che sia seduto in minoranza o in maggioranza. Siamo tutti indirizzati verso lo stesso scopo, io per primo do la mia disponibilità per il bene del paese”.

In giunta sono stati nominati come vicesindaco Claudia Paroli con deleghe a Turismo Tempo Libero, Cultura e Giovani e l’assessore Erino Delpini ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, le restanti competenze restano in capo al primo cittadino.