La Salute vien Mangiando. Formaggio, lattosio e alimentazione bilanciata: i miei suggerimenti

RUBRICA -A scrivere oggi è in primis Manuela, innamorata pazza da sempre di tutti i formaggi: pensate che la mia merenda preferita in assoluto, anche quando ero ragazzina, prevedeva pane e taleggio. Giuro. Anche crescendo e studiando questa passione non si è affievolita, anzi è fervente a tutt’oggi, solo si è ridimensionata: ho imparato a conoscere bene i formaggi e li inserisco volentieri – ove possibile – nei miei piani alimentari. Ve ne parlo volentieri, includendo l’intolleranza al lattosio e qualche suggerimento pratico per colazioni salate o spuntini.

L’intolleranza al lattosio

Il lattosio è uno zucchero presente nel latte, e che è composto da glucosio e galattosio. Per poter essere digerito dal nostro organismo deve subire una scissione che avviene grazie alla lattasi, un enzima prodotto dal corpo umano. Questa reazione non è supportata da tutti, in quanto non tutti producono lattasi (o crescendo, o dalla nascita in alcuni casi): è il motivo per cui si parla di “intolleranza” al lattosio (e, spesso, a lattosio e anche caseina, motivo per cui a volte nemmeno i latticini delattosati sono tollerati).

Un’intolleranza al lattosio può manifestarsi con sintomi più o meno violenti, e più o meno evidente: dai crampi addominali alla dissenteria, dall’emicrania alla nausea, sfoghi cutanei ed eccesso di muco. Per accertare l’intolleranza serve effettuare un test medico, ovvero il Breathe Test. Si tratta di un esame diagnostico consigliato sia per controllare l’intolleranza al lattosio sia per valutare l’andamento glicemico nell’organismo.

I formaggi naturalmente privi di lattosio

Se non si è certi di avere un’intolleranza, o se si ha un’intolleranza “leggera” (e solamente un nutrizionista può esporsi in merito), o se non si è intolleranti ma si desidera consumare i formaggi senza pensieri, la soluzione esiste. Ed è scegliere formaggi naturalmente privi di lattosio: sono reperibili e molto comuni, ma non tutti ne conoscono l’esistenza… eccoli, per il vostro (anzi, nostro) piacere:

Parmigiano Reggiano DOP stagionato almeno 24 mesi

Emmenthal e Groviera

Gorgonzola (ebbene sì!)

Grana Padano

Fontina

Pecorino stagionato 36 mesi

Provolone dolce e affumicato

Formaggi di capra o pecora molto stagionati

Ci sono altri formaggi che non sono naturalmente privi di lattosio ma possono comunque essere ben tollerati (sempre, SEMPRE, dietro suggerimento del nutrizionista):

Formaggio Asiago

Brie

Caciocavallo

Caciotta

Camembert

Caprino

Feta

Fior di latte

Quark

Taleggio (il mio adorato!!)

Toma

I formaggi freschi, ovvero non stagionati

I formaggi freschi sono tra i più amati perché non stagionati: versatili, spesso spalmabili, succosi, adatti alla stragrande maggioranza di ingredienti, a volte contengono anche meno calorie rispetto alla media (ripeto: a volte… non tutti i formaggi freschi sono ipocalorici). C’è di buono che, ormai, moltissimi formaggi freschi sono prodotti anche nella versione “lactose free” ovvero “priva di lattosio”, da valutare bene in quanta percentuale (se al 100% oppure, più facilmente, meno).

Potete quindi godervi mozzarella, ricotta (che non è proprio un formaggio, ma lo includo comunque), quark, fiocchi di latte, formaggi spalmabili, certosino, stracchino, robiola, caprini…

Suggerimenti per colazioni e spuntini salati

Lo spuntino migliore a base di formaggio, naturalmente privo di lattosio e con tanti nutrienti e vitamine, che possiate scegliere è la classica scaglia di Parmigiano Reggiano o di Grana Padano stagionati oltre 24 mesi. Si tratta di uno spuntino ideale anche quando si fa sport o si ha bisogno di energie. Vanno bene anche dei cubettini di casera o di bitto.

Anche un toast salato per colazione può andare bene, sostituendo la classica sottiletta con una fettina di fontina.

Per la colazione, una cucchiaiata di ricotta (possibilmente quella del banco gastronomia, o fresca) oppure un formaggino di capra o pecora (che contengono in media meno lattosio rispetto ai colleghi) sono l’ideale, anche accostandoli a un filo di miele.

Vi ho appena dimostrato che non bisogna avere paura dei formaggi e non è necessario evitarli come se fossero una “tentazione” malsana o dannosa per la salute: basta conoscerli!

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

10 Febbario – San Valentino? Le mie magie sane con il cacao

13 Gennaio – La salute vien mangiando. Post Natale da smaltire? Attenti a “detox” e “fit” vari

2022

19 Dicembre – La Salute Vien Mangiando. Natale non ti temo: idee e trucchi per concedersi tutto con moderazione

5 Dicembre – La salute vien mangiando. Tutte le alternative allo zucchero semolato

31 Ottobre – La salute vien mangiando. Zucca? Sì, nel dolce e nel salato!

30 Settembre – La Salute Vien Mangiando. Rientro dalle ferie con qualche chilo in più? Ecco la formula magica!

26 Maggio – La Salute Vien Mangiando. Tutti pronti per la prova costume?

5 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. I grassi amici del benessere

18 Ottobre – La Salute Vien Mangiando. Perché con il freddo aumenta la fame e la voglia di dolci?

15 Giugno – La Salute Vien Mangiando. Consigli utili per sconfiggere gambe stanche, gonfie, pensati

26 Maggio –La Salute vien Mangiando. Il paradosso: patate? Meglio fritte che lesse

24 Aprile – La Salute vien Mangiando. Mangi di notte? Ecco come evitare… di ingrassare

3 Marzo – La Salute vien Mangiando. Perché non dimagrisco?

2020

6 Giugno – La Salute vien Mangiando. Come eliminare la classica pancetta addominale

3 Maggio – La Salute Vien Mangiando. Un appetito sano anche in quarantena

27 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. Virus? Prevenire è meglio che curare

08 Gennaio – La Salute Vien Mangiando. Mangiato troppo? Un aiuto per disintossicare il corpo

2019

2 Ottobre – La salute vien mangiando, Giovani con la giusta alimentazione

14 maggio – La salute vien mangiando. Fame nervosa… addio!

11 marzo – La Salute Vien Mangiando. Sono un po’ giù? Cibo aiutami tu…

2018

11 dicembre – La Salute Vien Mangiando. A Natale… non voglio ingrassare

2 ottobre – La Salute Vien Mangiando. L’Autunno a tavola

5 settembre – La salute vien mangiando. Cosa mangiare al rientro in città?

27 giugno – La Salute Vien Mangiando. Il gelato che fa bene alla linea

26 aprile – La Salute Vien Mangiando. Dieta & Primavera

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli