L’Italia nel bicchiere. Alla scoperta dei vini del Roero

RUBRICA – Un rinnovato saluto ai lettori di Lecconotizie interessati al vino italiano di qualità, un’interesse crescente se mi devo basare sulla frequenza degli eventi e la partecipazione ad iniziative didattiche. Come operatore del settore ho la possibilità di degustare tantissimi vini ed alcuni di questi mi danno lo spunto per condividerne la conoscenza.

Recentemente ho avuto occasione di assaggiare alcuni vini del Roero, una zona del Piemonte che è sempre vissuta (fin troppo) all’ombra della notorietà e del maggior prestigio dei territori delle Langhe e dell’Albese ma che ora stà emergendo con eccellenti vini che si contraddistinguono per la diversità del microclima e del territorio.

Ho un bellissimo ricordo, e sono passati almeno trent’anni, quando il mitico Lino del Ristorante Nicolin ha ospitato un riuscitissimo evento dedicato al Roero con la presenza di due grandi “ambasciatori”, come il compianto Matteo Correggia e Roberto Da Monte dell’azienda Malvirà, per promuovere e valorizzare un territorio all’epoca semisconosciuto.

Il Roero è interamente posto sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, a nord-ovest rispetto le Langhe, ed ha come capoluogo e centro di riferimento la cittadina di Canale. Poi, percorrendone le splendide colline, si incontrano una ventina di località spesso dominate da torri e castelli di diverse epoche, da quella medioevale a quella Sabauda, in cui regnano un‘atmosfera tranquilla e ritmi di altri tempi.

I due vini simbolo del territorio, insignito della DOCG, sono il Roero Arneis ed il Roero, rosso da uve nebbiolo anche nella versione “riserva”. Infatti il microclima ed i terreni perlopiù marnoso/calcarei si adattano alla coltivazione di uve bianche e conferiscono ai nebbioli raffinate e complesse sfumature. Oltre a questi la produzione si completa con delle ottime barbere ed altri vitigni.

L’Arneis è un vitigno autoctono, in dialetto cuneese stà per “birichino” perché delicato e difforme, la sua notorietà e dovuta in gran parte al successo che ha avuto qualche decennio fà il “Blangè” di Ceretto, vino che fatto da apripista a diversi produttori (anche fuori dal Roero) che avevano necessità di avere in gamma uno o più vini bianchi in una regione praticamente monopolizzata dai vini rossi.

Il vitigno in sé non ha una grande potenzialità strutturale e aromatica per cui si è puntato soprattutto a produrre vini equilibrati e raffinati.

Gli ultimi assaggi effettuati, tutti piacevoli, si riferiscono all’Arneis “Bricco delle Ciliege” di Almondo e all’Arneis di Correggia che ha adottato il tappo “stelvin”. Curioso è stato anche il confronto fra i due Arneis di Malvirà provenienti dai vigneti “Saglietto” e “Trinità”, ottimo anche il “Perdaudin” di Negro.

Oltre l’Arneis i produttori del Roero si stanno cimentando nella produzione di vini bianchi come Riesling e Sauvignon ed anche spumanti, di questi il Sauvignon di Matteo Correggia si è rivelato a sorpresa un vero fuoriclasse.

Per quanto riguarda i Roero rossi sono da distinguere in tre fascie: i Nebbioli DOC, i Roero DOCG e le riserve.

Nella prima fascia da segnalare i Nebbioli di Malvirà, Cornarea e Filippo Gallino.

Nella seconda il boero “Valle dei preti” Correggia e il “Parachiosso” di Negro.

Tra le riserve è interessante sfizioso cogliere le differenti sfumature nelle tre riserve “Trinità”, “Renesium” e “Mombeltramo” di Malvirà, eccellente lo storico “Sudisfà” di Negro ma è inarrivabile il “Roche d’Ampsej” di Correggia che tra l’altro produce una fantastica Barbera “Marun” ed un avvenieristico (per il Piemonte in generale) taglio bordolese “Marne grigie” .

Per quanto concerne gli abbinamenti un buon Arneis stà bene su piatti delicati ed elementari sia a base di pesce che di verdure del tipo spaghetti gamberetti e zucchine o ravioli ricotta spinaci al burro e salvia o il nostro riso al pesce persico.

I nebbioli del Roero hanno a volte alcune analogie strutturali e di finezza con quelli di Valtellina per cui adatti a piatti classici come coniglio o vitello arrosto, tagliata di manzo e formaggi media stagionatura.

Con le riserve possiamo salire nella complessità delle ricette, come un bel guancialino brasato oppure ossi buchi con funghi porcini, o anche con il taleggio maturato in grotta che trovo su dall’amico Christian della Salumeria Filet a Lecco – Castello: una garanzia!

Assaggiare per credere

Roberto Beccaria

2022

