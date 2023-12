Scacchi il gioco senza età. Il Fegatello

RUBRICA – In questo periodo dove oramai sono prossime le feste pensiamo sopratutto alle leccornìe e ai regali che ci aspettano, quindi per allietarvi il Natale vi regalo una prelibatezza scacchistica il “Fegatello”. La storia di questa ricetta di scacchi risale ad una partita di ben oltre 400 anni fa tra due scacchisti dell’epoca Giulio Cesare Polerio detto l“abruzzese” e Giovandomenico D’Arminio detto il “napoletano”. Giulio Cesare Polerio è stato uno scacchista italiano, giocatore ma anche autore di diversi codici scacchistici e proprio lui ne fu l’ideatore. Ma veniamo alla partita:

Polerio-D’Arminio Roma 1610 Difesa dei due Cavalli [C57]

1) e4 e5 2) Cf3 Cc6 3) Ac4 Cf6 4) Cg5 ( L’attacco Prussiano )…d5 5) exd5 Cxd5 6) Cxf7!? Questo geniale sacrificio posizionale si deve proprio a questa partita ed oggi è noto con il nome di “fegatello”.

6)…Rxf7 7) Df3+ Re6 Altrimenti cade il Cd5 8) Cc3 Ce7? Mossa passiva senza dubbio meglio Cb4 9) d4! C6 10) Ag5?! Polerio mette in campo altre forze anche se dxe5 è più forte 10)…h6 11) Axe7 Axe7 12) O-O-O ?! L’arrocco lungo ha il pregio di portare in gioco rapidamente la torre sulla colonna d con ulteriore pressione sul Cavallo inchiodato del Nero ma la semplice dxe sarebbe stata migliore , ora la posizione si è riequilibrata 12… Tf8 13) De4 Txf2? Dubbia restituisce l’iniziativa 14) dxe5 Ag5+ Lo scacco ora è tardivo 15) Rb1 La situazione del Nero è ormai difficile e lo scacchista napoletano non sa più cosa fare 15)…Td2?? Probabilmente con la dubbia intenzione di contrastare all’”abruzzese” il dominio della colonna d , comunque neanche la corretta 15)…Re7 salva il nero 16) Axd5! Cxd5 17) De1!! Tf7 18) h4 e l’assalto del bianco diventa incontenibile . Ora il sacrificio rallenta ma non ferma l’iniziativa 16) h4? giusta 16) Txd2 ma Polerio ha un vantaggio considerevole e le imprecisioni contano poco e il finale della partita oramai è deciso 16)…Txd1+ 17) Txd1 Axh4 18) Cxd5 cxd5 19) Txd5 Dg5 20) Td6++ Re7 21) Tg6 Dd2 22) Txg7+ Rf8 23) Tg8+ Re7 24) Dh7# 1-0

Ovviamente l’etimologia della dicitura “Fegatello” ci porta a due filosofie di pensiero diverse, una ci ricorda che è un piatto tipico toscano a base di fegato di maiale che viene avvolto nella sua di rete di grasso bianco e poi cotto, sottintendendo che allo stesso modo viene avvolto nella rete il Re nero dai pezzi del bianco (Palamède, manuscrit sur les èchecs, Doazan 1843), l’altra molto più popolare e tradizionale deriva dal fatto che, come un pugile. si colpisce il fianco dello schieramento avversario per demolirlo o fiaccarne la resistenza e dopo questa scorpacciata di nozioni culinarie e scacchistiche voglio augurare a tutti i lettori e alla redazione di Lecconotizie delle “Buone Feste” e un a presto con l’anno che verrà.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

