Scacchi il Gioco senza età. Gli scacchi moderni: Steinitz

Wilhelm Steinitz fu il primo campione mondiale ufficiale di scacchi

RUBRICA – Wilhelm Steinitz fu il primo campione mondiale ufficiale di scacchi ed un grande innovatore.

Nacque nel 1836 a Praga, allora città dell’Impero Austriaco, imparò a giocare a 12 anni ma si appassionò agli scacchi solo quando si trasferì a Vienna per studiare al Politecnico. Iniziò a giocare nei caffè e sfruttando la sua abilità nel gioco si pagò gli studi. Si appassionò sempre di più agli scacchi seguendo le imprese di Paul Murphy.

A 26 anni si laureò Campione di Vienna e grazie all’aiuto di alcuni sostenitori riuscì ad iscriversi al prestigioso Torneo di Londra del 1862 competizione che fu vinta da Anderssen dove Stenitz si classificò sesto ma mise in mostra le sue qualità vincendo il premio di bellezza contro Mongredien. A seguito di questo risultato decise di dedicarsi completamente agli scacchi e si stabilì momentaneamente a Londra dove nel 1866 sfidò Anderssen e lo battè in un match per 8 a 6. In seguito vinse diversi tornei.

Nel 1883 si tenne a Londra uno storico torneo in quanto per la prima volta si giocò con l’orologio meccanico a doppio quadrante. Il torneo fu vinto da Zuchertort davanti a Steinitz e questo risultato indicò i due primi pretendenti al titolo Mondiale essendo nel frattempo morto Paul Murphy che nonostante il suo ritiro veniva considerato ancora il più forte.

Quindi Stenitz si trasferì negli Stati Uniti e si preparò per l’evento. Nel 1886 iniziò a New York il primo Campionato Mondiale di Scacchi tra i due avversari e fu vinto da Steinitz per 10 a 5. Dopo aver vinto il titolo Steinitz nel 1888 ottenne la cittadinanza americana cambiando il suo nome in William. Difese tre volte il suo titolo con il russo Cigorin nel 1889, con l’ungherese Gunsberg nel 1891 e ancora con Cigorin nel 1892 sempre a L’Avana. Perse il titolo contro Emmanuel Lasker nel 1894 in una sfida giocata in America e due anni dopo perse anche la rivincita a Mosca.

Stenitz continuò ancora a giocare ottenendo qualche vittoria e dei buoni piazzamenti. Purtroppo gli subentrarono gravi problemi mentali e passò gli ultimi anni in un ospedale psichiatrico dove morì nel 1900. A lui si deve il passaggio dal gioco avventuroso del periodo romantico, basato solo sugli attacchi, al gioco posizionale in cui anche la difesa ha la sua importanza, egli rese propri i principi già anticipati da Philidor estendendoli alla logica per cui non solo il “genio” conta sulla scacchiera ma bisogna anche saper pianificare. Con lui iniziarono gli scacchi moderni e il suo contributo al gioco è paragonabile solo alle grandi scoperte scientifiche del XIX° secolo. (Garry Kasparov).

Steinitz-Mongredien Londra 1862

1.De6! Tg7 2. Ag5 Dd7 3. Axg6+ Txg6 4. Dxg6+ Rd8 5. Tf8+ De8 6. Dxe8#

Zuchertort-Stenitz New Orleans 1886 Camp. del Mondo Gambetto di Donna [D50]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Ae7 5. Cf3 O-O 6. c5? bisognava continuare con e3 b6 7. b4 bxc5 8. dxc5? Grave errore ora il pedone è libero a5! 9. a3 d4! 10. Axf6 gxf6 11. Ca4? Un altro errore che costerà caro al Bianco e5! 12. b5 Ae6 13. g3 c6 14. bxc6 Cxc6 15. Ag2 Tb8 16. Dc1 d3 17. e3 e4! 18. Cd2 f5! 19. O-O Te8 20. f3 20…Cd4!

Una mossa strepitosa un pezzo secco per un attacco difficile da confutare.

21. exd4 Dxd4+ 22. Rh1 e3! La forza dei pedoni 23. Cc3 Af6 24. Cdb1 d2! 25. Dc2 Ab3 26. Dxf5 d1=D 27. Cxd1 Axd1 28. Cc3 e2 29. Taxd1 Dxc3 abbandona 0-1

Stenitz-Cigorin L’Avana 1892 Campionato del Mondo Partita Spagnola [C65]

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 Cf6 4. d3 d6 5. c3 g6 6. Cbd2 Ag7 7. Cf1 O-O 8. Aa4 Cd7 9. Ce3 Cc5 10. Ac2 Ce6 11. h4! Ponendo le basi per l’attacco 11…Ce7 12. h5 d5 13. hxg6 fxg6 14 exd5 Cxd5 15. Cxd5 Dxd5 16. Ab3 Dc6 17. De2 Ad7 18 Ae3 Rh8 19. O-O-O! Mossa difficile da vedere nella Partita Spagnola 19…Tae8 20. Df1 Per poter spingere liberamente in d4 20…a5 21. d4 exd4 22. Cxd4 Axd4 23. Txd4 Cxd4

24. Txh7+! 24…Rxh7 25. Dh1+ Rg7 26. Ah6+! Rf6 27. Dh4+ Re5 28. Dxd4+ abbandona 1-0

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

