Calolzio. Giancarlo Scaccabarozzi nuovo coordinatore del gruppo di Protezione Civile

Lunedì l’assemblea che ha preso atto delle dimissioni di Sonia Mazzoleni

L’ex coordinatrice: “Auspico che ci sia una ripartenza costruttiva e di crescita del nostro Gruppo”

CALOLZIOCORTE – Dopo le discussione dei giorni scorsi, nell’assemblea che si è svolta lunedì i volontari della Protezione Civile di Calolziocorte hanno designato il nuovo coordinatore, Giancarlo Scaccabarozzi, che succede a Sonia Mazzoleni. E’ stata proprio l’ex coordinatrice a informare il sindaco con una comunicazione che riportiamo di seguito.

“Buongiorno Sig. Sindaco.

Con la presente Le comunico che nell’assemblea dei volontari svoltasi in data 18 settembre 2023, si è preso atto della mia volontà di rassegnare le dimissioni da coordinatrice del Gruppo di Protezione Civile del nostro Comune.

L’assemblea, regolarmente costituitasi, ha proceduto, con ampio consenso, alla designazione di Scaccabarozzi Giancarlo, quale nuovo coordinatore del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Calolziocorte.

Pertanto voglia accettare la presente come comunicazione formale delle mie dimissioni.

Nell’attesa di emanazione del Decreto di nomina del nuovo coordinatore, auspico che ci sia una ripartenza costruttiva e di crescita del nostro Gruppo, e come ribadito più volte durante la riunione, che il regolamento, che verrà approvato a breve, diventi per tutti i soggetti coinvolti, la guida affinché ciascuno eserciti il proprio ruolo senza prevaricazioni e con un spirito collaborativo per il bene comune.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti”.