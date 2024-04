Centinaia di tulipani in fiore al giardino botanico di Villa de Ponti

A Calolziocorte lo spettacolo di 500 tulipani di 25 varietà diverse

Messi a dimora nel mese di dicembre sono in piena fioritura in questo periodo

CALOLZIOCORTE – Al giardino botanico di Villa de Ponti a Calolziocorte in fioritura 500 tulipani appartenenti a 25 varietà scelte per rappresentare la grande diversità di questa bulbosa molto popolare. Messi a dimora nel mese di dicembre sono in piena fioritura in questo periodo.

Si tratta di una novità per il giardino botanico che ha proposto uno studio specifico agli studenti dell’Istituto Superiore Lorenzo Rota nell’ambito del PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).

Una volta terminato il ciclo vegetativo (quando le foglie saranno seccate) i bulbi saranno prelevati e conservati fino al prossimo autunno quando saranno ripiantati nel grande prato biodiverso e nel giardino della scuola. L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Comunitaria Lecchese nell’ambito del progetto di valorizzazione dei siti culturali biennio 2022/2023.

E’ possibile godere dello spettacolo della fioritura dei tulipani sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 15 alle 17. Il giardino è aperto anche nei giorni feriali: lunedì 9.30-12 e 14.30-17; martedì 10-15; mercoledì 9.30-12; giovedì 9.30-16.30; venerdì 10-12. Il secondo sabato di ogni mese dalle 10 alle 12. Ingresso da Via Galli, 48/A a Calolziocorte; info:cultura@comunitamontana.lc.it.