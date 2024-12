“Alla scuola Ticozzi la musica è per tutti”: successo per “Back to School”

Giovedì 14 novembre e giovedì 12 dicembre: due incontri musicali per studenti, docenti e famiglie

LECCO – Grande successo per l’iniziativa “Back to school” proposta dai docenti di Musica e dall’Associazione Scuola Famiglia della Scuola Secondaria Don Giovanni Ticozzi – Lecco 2.

Due serate colme di grande gioia, caratterizzate dalla voglia dei professori di mettersi in gioco e regalare ai propri studenti e all’utenza dei momenti indimenticabili con quello che riesce loro meglio: esprimersi attraverso la musica.

La sera di giovedì 14 novembre si è tenuta con successo una lezione-concerto con i professori Emanuela Milani al flauto traverso, Michele Santomassimo al pianoforte e Pietro Cottica al violoncello. I docenti hanno studiando e approfondito brani e tematiche appassionanti al fine di condividere poi con gli ascoltatori la curiosità e l’interesse per tutto ciò che la musica può rappresentare.

L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, composto da studenti, genitori, colleghi, rappresentanti dell’Associazione scuola-famiglia e appassionati esterni.

Il programma musicale ha spaziato tra epoche e stili, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. La serata è stata impreziosita dai momenti di dialogo con i docenti, che hanno spiegato le peculiarità delle musiche e degli strumenti, rendendo l’esperienza ancora più formativa.

Il successo dell’evento, scandito da applausi calorosi, ha dimostrato l’importanza della musica come linguaggio universale capace di unire e arricchire la comunità scolastica e cittadina.

Giovedì 12 dicembre, invece, la serata è iniziata in una modalità insolita per i partecipanti al secondo incontro del “Back to School”: la tastiera al centro della sala, un bongo appoggiato a lato e la disposizione delle sedie a semicerchio hanno fatto presagire che la serata sarebbe stata differente da quello che ci si aspettava. Il pubblico, appena iniziato il concerto, ha capito di esserne parte integrante con canti, danze e attività alla scoperta delle innumerevoli potenzialità e risorse della propria voce. Genitori, studenti, insegnanti, uniti in un unico grande obiettivo: fare musica in coro divertendosi!

Partendo da una ritmata danza di origine turca, Giorgio Spreafico ha proposto ai partecipanti giochi di conoscenza attraverso la musica, esercitazioni vocali e alcuni elementi di body percussion in un clima disteso e di grande festa. Inoltre, sono stati proposti e saggiati dal coro laboratorio canti di varie tradizioni e stili, approfondendo la tecnica del canone e piccoli accenni di polifonia.

“Alla Ticozzi la musica è per tutti: avere una comunità scolastica così vivace e vogliosa di mettersi in gioco, riempie di nuova linfa e energia anche il nostro ruolo di docenti” dichiara in coda all’evento il professore Spreafico, relatore della serata e docente di Musica della Scuola Secondaria Ticozzi – Lecco 2.

Il successo dell’evento, accompagnato da una partecipazione calorosa, ha visto il decisivo contributo dei volontari dell’Associazione Scuola Famiglia della Ticozzi, i quali hanno dato il loro consueto contributo cantando e preparando un piccolo rinfresco conclusivo.

“Ci auguriamo di poter proseguire l’iniziativa del ‘Back to School – Serate musicali in Ticozzi’ anche negli anni a venire – prosegue Spreafico – per poter continuare a diffondere la cultura e le pratiche della buona musica, oltre che costruire una comunità scolastica sempre più centrale a livello territoriale, coesa e consapevole della grande missione educativa che la attende in un periodo storico-sociale sempre più intricato e complesso per la scuola italiana”.

L’Istituto Comprensivo Don Giovanni Ticozzi – Lecco 2 – augura a tutta la cittadinanza e ai lettori serene feste di Natale e un felice anno nuovo!